Σύνοδος Κορυφής: Ξεπαγώνει η κύρωση της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με τις ΗΠΑ, αφού ο Τραμπ πήρε πίσω την απειλή για τους δασμούς

Σε εξέλιξη από τις 20:40 η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής, με τη Γροιλανδία στην κορυφή της ατζέντας - Οι «27» σταθμίζουν τα νέα δεδομένα μετά την αποκλιμάκωση Τραμπ - Συνάντηση Φρεντέρικσεν με Ρούτε την Παρασκευή





Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων μεταξύ των «27», με το θέμα της Γροιλανδίας στην κορυφή της ατζέντας, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, παρείχε ενημέρωση σχετικά με το πλαίσιο συμφωνίας ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με τον οποίο είχε συνομιλίες η Δανή πρωθυπουργός, ενώ η ίδια θα παραμείνει στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συναντηθούν κατ' ιδίαν το πρωί της Παρασκευής.







Αν και η αίσθηση του κατεπείγοντος έχει απομακρυνθεί μετά την αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το ζητούμενο παραμένει η «σταθεροποίηση των σχέσεων», αλλά η αντίδραση της ΕΕ απέναντι στην απειλή της επιβολής δασμών από τον Τραμπ «παραμένει στο τραπέζι».



Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, δεν αναμένεται να υπάρξει κείμενο συμπερασμάτων από το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά θα υπάρξει τοποθέτηση του προέδρου, Αντόνιο Κόστα, όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες.



«Ξεπαγώνει» η εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ







Στην πράξη, αυτό σε πρώτη φάση σημαίνει ότι θα «βγει από το ψυγείο» η κύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ - ΗΠΑ, την οποία είχε «παγώσει» η Ευρωβουλή μετά τις απειλές Τραμπ. «Υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ στο εμπόριο» δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ που συμμετέχει άμεσα στις συζητήσεις, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας. «Είμαστε αξιόπιστοι εταίροι, επομένως αυτές οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται, εκτός αν υπάρξουν διαρθρωτικές αλλαγές… Ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο και ότι τα πράγματα μπορούν να προχωρήσουν».



Στο ίδιο μήκος κύματος, απευθυνόμενη στους «27» κατά τη διάρκεια της Συνόδου, η επικεφαλής της Ευρωβουλής, Ρομπέρτα Μέτσολα, διαβεβαίωσε ότι οι διαδικασίες για την προώθηση της συμφωνίας μπορούν να προχωρήσουν, μετά την άρση της απειλής Τραμπ για επιβολή δασμών στις χώρες της ΕΕ που έσπευσαν να συνδράμουν στρατιωτικά τη Γροιλανδία.



Σε προπαρασκευαστική συνάντηση πρέσβεων νωρίτερα σήμερα, καμία χώρα δεν διατύπωσε αντίρρηση για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, ακόμη και μετά την έντονη εβδομάδα αντιπαραθέσεων. Η εμπορική συμφωνία είχε υπογραφεί τον Ιούλιο από τον Τραμπ και τη Φον ντερ Λάιεν.



Μέτσολα: Θετική η αποκλιμάκωση, μπορούμε να προχωρήσουμε



«Η πρωτοβουλία ανήκει στο Κοινοβούλιο» δήλωσε δεύτερος αξιωματούχος της ΕΕ, σημειώνοντας ότι οι ηγέτες αναμένεται να θέσουν το θέμα στην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, κατά τη διάρκεια της συνόδου. Η ίδια, πάντως, παρά την ανασφάλεια που υπάρχει με τα «ήξεις αφήξεις» στην πολιτική του Τραμπ, δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, στους 27 ηγέτες, ότι θα «προχωρήσει» το έργο για τη διατλαντική εμπορική συμφωνία, αφού ο Τραμπ αποκλιμάκωσε τη ρητορική του και πήρε πίσω την απειλή επιβολής δασμών.



«Είμαστε χαρούμενοι που βλέπουμε ότι, προς το παρόν, η κλιμάκωση έχει βγει από το τραπέζι» δήλωσε στους «27» κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Αυτό σημαίνει ότι, σε αυτό το στάδιο, μπορούμε να συνεχίσουμε τις εσωτερικές μας συζητήσεις για την εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ, οι οποίες είχαν παγώσει εν όψει της επικείμενης απειλής επιβολής δασμών» συμπλήρωσε.



Νωρίτερα, η επικεφαλής διαπραγματεύτρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τη συμφωνία, Ζέλιανα Ζόβκο, δήλωσε ότι το Κοινοβούλιο «ελπίζει» να αποφασίσει τη Δευτέρα να προχωρήσει με την επικύρωση.



Την ίδια στιγμή, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ, εντείνει τις πιέσεις για ταχεία έγκριση, επικρίνοντας όσους στις Βρυξέλλες υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ υπονομεύει τη διατλαντική σχέση με τις κινήσεις του απέναντι σε εδάφη συμμάχων.



«Η πραγματική αστάθεια προέρχεται από την αποτυχία της ίδιας της ΕΕ να ενεργήσει για την ιστορική εμπορική συμφωνία που διαπραγματεύτηκαν οι πρόεδροι Τραμπ και Φον ντερ Λάιεν το περασμένο καλοκαίρι» υποστήριξε, προσθέτοντας ότι στόχος της συμφωνίας ήταν «η αποκατάσταση της προβλεψιμότητας και της ανάπτυξης, όχι να κρατείται όμηρος πολιτικών τακτικισμών».