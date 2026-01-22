Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Μακρόν: Όταν η Ευρώπη είναι ενωμένη και αντιδρά γρήγορα, τα πράγματα επιστρέφουν στην τάξη και την ηρεμία
Μακρόν: Όταν η Ευρώπη είναι ενωμένη και αντιδρά γρήγορα, τα πράγματα επιστρέφουν στην τάξη και την ηρεμία
«Παραμένουμε σε επαγρύπνηση και έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας αν γίνουμε πάλι στόχος απειλών» δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος
Η Γαλλία και η Ευρώπη θέλουν «σεβασμό», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.
Ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε την επιστροφή σε μια «πολύ πιο αποδεκτή κατάσταση» με τις ΗΠΑ, μετά την «κλιμάκωση» και τις «απειλές περί εισβολής (στη Γροιλανδία) και δασμών (σε ευρωπαϊκές χώρες) από τις ΗΠΑ.
«Σε αυτήν την άτυπη σύνοδο κορυφής υπογραμμίζουμε την ενότητα των Ευρωπαίων όσον αφορά τη στήριξη της Δανίας, της εδαφικής ακεραιότητάς της, την εθνικής κυριαρχίας της. Όταν η Ευρώπη είναι ενωμένη, ισχυρή, αντιδρά γρήγορα, τα πράγματα επιστρέφουν στην τάξη και την ηρεμία», τόνισε, προσθέτοντας: «Παραμένουμε σε επαγρύπνηση και έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας αν γίνουμε πάλι στόχος απειλών».
Ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε την επιστροφή σε μια «πολύ πιο αποδεκτή κατάσταση» με τις ΗΠΑ, μετά την «κλιμάκωση» και τις «απειλές περί εισβολής (στη Γροιλανδία) και δασμών (σε ευρωπαϊκές χώρες) από τις ΗΠΑ.
«Σε αυτήν την άτυπη σύνοδο κορυφής υπογραμμίζουμε την ενότητα των Ευρωπαίων όσον αφορά τη στήριξη της Δανίας, της εδαφικής ακεραιότητάς της, την εθνικής κυριαρχίας της. Όταν η Ευρώπη είναι ενωμένη, ισχυρή, αντιδρά γρήγορα, τα πράγματα επιστρέφουν στην τάξη και την ηρεμία», τόνισε, προσθέτοντας: «Παραμένουμε σε επαγρύπνηση και έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας αν γίνουμε πάλι στόχος απειλών».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα