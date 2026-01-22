Μακρόν: Όταν η Ευρώπη είναι ενωμένη και αντιδρά γρήγορα, τα πράγματα επιστρέφουν στην τάξη και την ηρεμία
ΚΟΣΜΟΣ
«Παραμένουμε σε επαγρύπνηση και έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας αν γίνουμε πάλι στόχος απειλών» δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος

Η Γαλλία και η Ευρώπη θέλουν «σεβασμό», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε την επιστροφή σε μια «πολύ πιο αποδεκτή κατάσταση» με τις ΗΠΑ, μετά την «κλιμάκωση» και τις «απειλές περί εισβολής (στη Γροιλανδία) και δασμών (σε ευρωπαϊκές χώρες) από τις ΗΠΑ.

«Σε αυτήν την άτυπη σύνοδο κορυφής υπογραμμίζουμε την ενότητα των Ευρωπαίων όσον αφορά τη στήριξη της Δανίας, της εδαφικής ακεραιότητάς της, την εθνικής κυριαρχίας της. Όταν η Ευρώπη είναι ενωμένη, ισχυρή, αντιδρά γρήγορα, τα πράγματα επιστρέφουν στην τάξη και την ηρεμία», τόνισε, προσθέτοντας: «Παραμένουμε σε επαγρύπνηση και έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας αν γίνουμε πάλι στόχος απειλών».
