Η Ελλάδα μέλος ομάδας εργασίας 5 χωρών για τη δημιουργία Κέντρων Επιστροφής σε τρίτες χώρες
Η Ελλάδα μέλος ομάδας εργασίας 5 χωρών για τη δημιουργία Κέντρων Επιστροφής σε τρίτες χώρες
Ο Θάνος Πλεύρης συμμετείχε σε κλειστή συνάντηση εργασίας υψηλού επιπέδου με τους Υπουργούς Μετανάστευσης και ανώτατους εκπροσώπους της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας και της Δανίας
Σε κλειστή συνάντηση εργασίας υψηλού επιπέδου με τους Υπουργούς Μετανάστευσης και ανώτατους εκπροσώπους της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας και της Δανίας, παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Μάγκνους Μπρίνερ, συμμετείχε ο Θάνος Πλεύρης, στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται στη Λευκωσία σήμερα και αύριο.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Γερμανίας και σηματοδότησε τη συγκρότηση ενός στενού πυρήνα κρατών-μελών, αποτελούμενου από τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Δανία και την Ελλάδα, με αντικείμενο την προώθηση και την επιχειρησιακή εξειδίκευση καινοτόμων λύσεων στον τομέα της επιστροφής παράνομων μεταναστών. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η προοπτική δημιουργίας και λειτουργίας «return hubs», στο πλαίσιο της εξωτερικής διάστασης της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Έλληνας υπουργός ήταν ο μοναδικός εκπρόσωπος χώρας του Νότου που συμμετείχε στη συγκεκριμένη συνάντηση, γεγονός που επιβεβαιώνει τον ρόλο της Ελλάδας στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, συμφωνήθηκε η άμεση έναρξη διαβουλεύσεων μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών για τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας κέντρων επιστροφής σε τρίτη χώρα εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου, καθώς και για τον σχεδιασμό ενός σαφούς και ρεαλιστικού οδικού χάρτη (roadmap) για τα επόμενα βήματα της πρωτοβουλίας. Υπογραμμίζεται ότι η πρωτοβουλία για την κατασκευή και λειτουργία κέντρων επιστροφής (return hubs) εντάσσεται στις προπαρασκευαστικές ενέργειες που λαμβάνουν χώρα ενόψει της πλήρους εφαρμογής του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και του υπό διαμόρφωση νέου Κανονισμού Επιστροφών, στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιστροφών, με πλήρη σεβασμό στο ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη συντονισμένων δράσεων, επαρκούς χρηματοδότησης και στενής συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.
Ο κ. Πλεύρης ανέδειξε τη σημασία μιας ρεαλιστικής και αποτελεσματικής ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα, ως χώρα πρώτης γραμμής, στηρίζει ενεργά κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τη συνοχή, την αλληλεγγύη και την αξιοπιστία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος μετανάστευσης και ασύλου.
Επεσήμανε ακόμα ότι «η δημιουργία κέντρων επιστροφής παράνομων μεταναστών σε χώρες εκτός Ευρώπης αποτελεί σημαντική λύση κατά της παράνομης μετανάστευσης, καθώς κάποιος που εισέρχεται παράνομα στην ΕΕ θα γνωρίζει ότι θα επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή σε ένα κέντρο επιστροφής εκτός της Ευρώπης. Συμμετέχουμε ενεργά μαζί με τη Γερμανία, Αυστρία, Δανία και Ολλανδία στη δημιουργία αυτών των κέντρων».
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Γερμανίας και σηματοδότησε τη συγκρότηση ενός στενού πυρήνα κρατών-μελών, αποτελούμενου από τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Δανία και την Ελλάδα, με αντικείμενο την προώθηση και την επιχειρησιακή εξειδίκευση καινοτόμων λύσεων στον τομέα της επιστροφής παράνομων μεταναστών. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η προοπτική δημιουργίας και λειτουργίας «return hubs», στο πλαίσιο της εξωτερικής διάστασης της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Έλληνας υπουργός ήταν ο μοναδικός εκπρόσωπος χώρας του Νότου που συμμετείχε στη συγκεκριμένη συνάντηση, γεγονός που επιβεβαιώνει τον ρόλο της Ελλάδας στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, συμφωνήθηκε η άμεση έναρξη διαβουλεύσεων μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών για τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας κέντρων επιστροφής σε τρίτη χώρα εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου, καθώς και για τον σχεδιασμό ενός σαφούς και ρεαλιστικού οδικού χάρτη (roadmap) για τα επόμενα βήματα της πρωτοβουλίας. Υπογραμμίζεται ότι η πρωτοβουλία για την κατασκευή και λειτουργία κέντρων επιστροφής (return hubs) εντάσσεται στις προπαρασκευαστικές ενέργειες που λαμβάνουν χώρα ενόψει της πλήρους εφαρμογής του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και του υπό διαμόρφωση νέου Κανονισμού Επιστροφών, στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιστροφών, με πλήρη σεβασμό στο ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη συντονισμένων δράσεων, επαρκούς χρηματοδότησης και στενής συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.
Ο κ. Πλεύρης ανέδειξε τη σημασία μιας ρεαλιστικής και αποτελεσματικής ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα, ως χώρα πρώτης γραμμής, στηρίζει ενεργά κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τη συνοχή, την αλληλεγγύη και την αξιοπιστία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος μετανάστευσης και ασύλου.
Επεσήμανε ακόμα ότι «η δημιουργία κέντρων επιστροφής παράνομων μεταναστών σε χώρες εκτός Ευρώπης αποτελεί σημαντική λύση κατά της παράνομης μετανάστευσης, καθώς κάποιος που εισέρχεται παράνομα στην ΕΕ θα γνωρίζει ότι θα επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή σε ένα κέντρο επιστροφής εκτός της Ευρώπης. Συμμετέχουμε ενεργά μαζί με τη Γερμανία, Αυστρία, Δανία και Ολλανδία στη δημιουργία αυτών των κέντρων».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα