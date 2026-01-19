Πλεύρης: Κανένας παράνομος μετανάστης δεν νομιμοποιείται, επιταχύνεται η ανανέωση και για τους ήδη νόμιμους
Πλεύρης: Κανένας παράνομος μετανάστης δεν νομιμοποιείται, επιταχύνεται η ανανέωση και για τους ήδη νόμιμους
Όποιος πλέον εισέρχεται ή παραμένει παράνομα τιμωρείται ποινικά με ποινή φυλάκισης και απελαύνεται, ξεκαθαρίζει ο υπουργός Μετανάστευσης
Μέσω ανάρτησής του, ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης διαψεύδει δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για μαζική νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών, ξεκαθαρίζοντας ότι το σχέδιο νόμου για τη νόμιμη μετανάστευση αφορά αποκλειστικά αλλοδαπούς που ήδη διαμένουν νόμιμα στη χώρα και βρίσκονται σε διαδικασία ανανέωσης των αδειών τους. Όπως επισημαίνει, στη χώρα διαμένουν σήμερα περίπου 793.000 νόμιμοι μετανάστες, εκ των οποίων 293.000 βρίσκονται σε εκκρεμότητα ανανέωσης των αδειών διαμονής τους ή ολοκλήρωσης του σχετικού ελέγχου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβερνητική ρύθμιση δεν προβλέπει καμία νομιμοποίηση μεταναστών που εισήλθαν παράνομα, αλλά στοχεύει αποκλειστικά στην επιτάχυνση των διαδικασιών για όσους ήδη διαμένουν νόμιμα στη χώρα και πληρούν τις προϋποθέσεις ανανέωσης.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι δήθεν νομιμοποιούνται 90.000 παράνομοι μετανάστες είναι απολύτως ψευδή. Το σχέδιο νόμου για τη νόμιμη μετανάστευση απευθύνεται σε μετανάστες που έχουν νόμιμη διαμονή. Στη χώρα διαμένουν 793.000 νόμιμοι μετανάστες εκ των οποίων οι 293.000 βρίσκονται σε εκκρεμότητα ανανέωσης των αδειών τους ή μη ολοκλρωρησης του ελέγχου. Με το σν επιταχύνεται η διαδικασία για την ολοκλήρωση αυτού του ελέγχου. Δηλαδή επιταχύνεται η διαδικασία να ολοκληρωθεί έλεγχος σε μετανάστες που βρίσκονται νόμιμα και έχουν υποβάλει έγγραφα ανανεωσης. Συνεπώς δεν νομιμοποιείται κανένας που εισήλθε παράνομα, αλλά επιταχύνεται η διαδικασία ανανέωσης σε αυτούς που βρίσκονται νόμιμα στη χώρα, εάν προφανώς πληρούν τις προυποθέσεις ανανεωσης. Από το Σεπτέμβριο με το σν νόμου για την παράνομη μετανάστευση έχει απαγορευτεί κάθε δυνατότητα νομιμοποίησης μεταναστών που εισήλθαν παράνομα.
Όποιος πλέον εισέρχεται ή παραμένει παράνομα τιμωρείται ποινικά με ποινή φυλάκισης και απελαύνεται. Η επιτάχυνση αφορά λοιπόν μόνο μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στη χώρα. Συνεπώς τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε δήθεν νομιμοποίηση μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στη χώρα είναι fake news και απολύτως ψευδή».
Δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι δήθεν νομιμοποιούνται 90.000 παράνομοι μετανάστες είναι απολύτως ψευδή. Το σχέδιο νόμου για τη νόμιμη μετανάστευση απευθύνεται σε μετανάστες που έχουν νόμιμη διαμονή. Στη χώρα διαμένουν 793.000 νόμιμοι μετανάστες εκ των οποίων οι 293.000 βρίσκονται…— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) January 19, 2026
