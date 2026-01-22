Γεωργιάδης: Γελοία η αντιπολίτευση αλλά σε αυτό το πεδίο θα τους κερδίζει πάντα η Κωνσταντοπούλου
Καυστικό το σχόλιο του υπουργού Υγείας για το μπάχαλο που προκάλεσαν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή το βράδυ της Τετάρτης
Δριμεία κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης που - με πρώτη τη Ζωή Κωνσταντοπούλου - έκαναν μπάχαλο τη συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση Μητσοτάκη περί διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα, ασκεί ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας αρχικά εξηγεί ότι όλο το σόου που στήθηκε δεν αφορούσε κάποια πρόταση της αντιπολίτευσης αλλά διαδικαστικά ζητήματα, επαινώντας παράλληλα τον προεδρεύοντα Βασίλη Βιλιάρδο που εφάρμοσε τον κανονισμό της Βουλής «αν και αντιπολιτευόμενος».
Κάνοντας, δε, λόγο για «γελοία αντιπολίτευση», ο Άδωνις Γεωργιάδης καταλήγει στην ανάρτησή του με την επισήμανση ότι «το θλιβερό είναι ότι και η υπόλοιπη αντιπολίτευση παρασύρθηκε σε αυτόν τον ανούσιο καυγά από την κυρία δείχνοντας την αδυναμία τους να καταλάβουν ότι σε αυτό το πεδίο της γελοιότητας θα τους κερδίζει πάντα. Κρίμα».
Η Βουλή συζητά ένα σοβαρό θέμα σε σχέση με το πώς θα σχεδιάσουμε το νέο παραγωγικό μας μοντέλο στην Αγροτική μας παραγωγή. Εκεί πραγματικά υπάρχει τεράστιο πεδίο Αντιπολιτευτικής δράσης, προτάσεων, διαφωνιών κλπ έγινε ο τσακωμός για αυτά; Όχι!
Ως προς την διαδικασία έθεσε ένα ζήτημα η @ZoeKonstant και ο προεδρεύων @ViliardosV από την «Ελληνική Λύση» σωστά μέτρησε την Αρχή της Δεδηλωμένης αθροίζοντας τις ψήφους βάσει των εισηγητών των κομμάτων. Άρα και μόνον η ψήφος του εισηγητού της Νέας Δημοκρατίας ήταν αρκετή για την έγκριση καθώς ουδείς αμφισβητεί την πλειοψηφία μας στην Βουλή.
Όμως επειδή η κυρία είδε ότι ήταν λιγότεροι οι παρόντες εκείνη την στιγμή βουλευτές της ΝΔ στην αίθουσα, ήθελε να τον υποχρεώσει να αδιαφορήσει για την Αρχή της Δεδηλωμένης και να μετρήσει μόνον επί των παρόντων, ώστε να σταματήσει η συζήτηση. Αυτός, αν και αντιπολιτευόμενος, αρνήθηκε καθώς είναι υποχρεωμένος να προεδρεύει βάσει του Κανονισμού και ο Κανονισμός έχει συγκεκριμένη διαδικασία για τις ονομαστικές ψηφοφορίες (μετά από έγγραφη πρόταση 15 βουλευτών) οι οποίες δεν πληρούνταν εκείνη την στιγμή.
Το θλιβερό είναι ότι και η υπόλοιπη αντιπολίτευση παρασύρθηκε σε αυτόν τον ανούσιο καυγά από την κυρία δείχνοντας την αδυναμία τους να καταλάβουν ότι σε αυτό το πεδίο της γελοιότητας θα τους κερδίζει πάντα. Κρίμα.
Όλη η ανάρτηση του Άδωνι ΓεωργιάδηΕπειδή οι περισσότεροι από εσάς δεν γνωρίζετε τις Κοινοβουλευτικές διαδικασίες και θα βλέπετε σήμερα τις εικόνες από την χθεσινοβραδινή μεγάλη ένταση στην Βουλή· ας το εξηγήσω για να καταλάβατε πόσο γελοία Αντιπολίτευση έχουμε και γιατί τελικά η παρούσα Κυβέρνηση παραμένει η μοναδική Κυβερνητική επιλογή παρά τα όποια λάθη μας.
