Με σόου Κωνσταντοπούλου, καβγάδες και τοξικό λόγο από την αντιπολίτευση η συζήτηση για τη διακομματική των αγροτών, την ψήφισε μόνο η ΝΔ
Η πρόεδρος της Πλεύσης έφτασε στο σημείο να φωνάζει στην Αθηνά Λινού να κατέβει από το βήμα - Για συμπόρευση με ψεκασμένους κατηγόρησε Ανδρουλάκη και ΠΑΣΟΚ ο Κωστής Χατζηδάκης
Σε άγονη διαδικασία με παράλληλους διαλόγους, ακραίες κορώνες και γενικόλογους λεονταρισμούς μετατράπηκε συζήτηση που διεξήχθη την Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής που θα συζητήσει την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα.
Αν και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων συμφωνεί στην ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου για τον ανασχεδιασμό του πρωτογενούς τομέα, οι επικρατούσες ρευστές πολιτικές συνθήκες και η πίεση που αισθάνονται πολλοί από την εμφάνιση νέων ανταγωνιστών, οδήγησε τα κόμματα που τοποθετούνται στο δεξιότερο και αριστερότερο πολιτικό φάσμα να επιλέξουν για μια ακόμα φορά την στρατηγική την στείρας έντασης, με ακραίες δηλώσεις και τοξικούς χαρακτηρισμούς.
Προτάσσοντας επιμέρους διαδικαστικά ζητήματα ακόμα και για τον τρόπο που διεξάγονται οι κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες, επιχείρησαν να μπαχαλοποιήσουν την κρίσιμη συζήτηση εκτιμώντας ότι με τον τρόπο αυτό εκφράζουν αγωνιστική συμπαράσταση στον αγροτικό πληθυσμό.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου διαφωνώντας με την απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία ώστε να ολοκληρωθεί η συνεδρίαση στις 11 το βράδυ άρχισαν να φωνάζουν εμποδίζοντας τους συναδέλφους τους ομιλητές να πάρουν το λόγο.
Είναι ενδεικτικό ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου καλούσε την βουλευτή Αθηνά Λινού να μην μιλήσει αν και είχε έρθει η σειρά της να τοποθετηθεί, υποστηρίζοντας ότι με την ομιλία της θα νομιμοποιούσε την διαδικασία. Η κυρία Λινού κατέβηκε τελικά από το βήμα της Ολομέλειας ζητώντας - όπως είπε - από κάποιον νομικό να της εξηγήσει εάν έχει δίκιο το προεδρείο ή η πρόεδρος της Πλεύσης.
Ακολούθησε η ομιλία του ανεξάρτητου βουλευτή Ιωάννη Κοντή ο οποίος εν μέσω φωνών είπε ότι «υπό αυτές τις συνθήκες εγώ δεν μπορώ να τοποθετηθώ».
Η ένταση προκλήθηκε από την πρόταση του προεδρείου να ολοκληρωθεί η συζήτηση στις 11 το βράδυ, 5 ώρες μετά την αρχική προθεσμία και να υπάρξει διαγραφή τυχόν ομιλητών που έχουν εγγραφεί αλλά δεν θα έχουν προλάβει να κάνουν την τοποθέτηση τους.
Η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με την θετική ψήφο του εισηγητή της ΝΔ. Ωστόσο η αντιπολίτευση αμφισβήτησε το αποτέλεσμα και επιτέθηκε στον προεδρεύοντα Βασίλη Βιλιάρδο
Κωνσταντοπούλου: Οι περισσότεροι βουλευτές που μένουν να μιλήσουν είναι της ΝΔ . Εσάς λογοκρίνει. Έχετε εκτεθεί και πρέπει να φύγετε. Παραιτηθείτε.
Βιλιάρδος: παρακαλώ! Διαφωνείτε με την πρόταση αλλά εγκρίθηκε κατα πλειοψηφία
Κωνσταντοπούλου: εσείς τι υπερασπίζεστε; Τον Μητσοτάκη;
Βιλιάρδος: είμαι αντιπρόεδρος της Βουλής και τηρώ τον Κανονισμό. Δεν υπερασπίζομαι κανένα
Κωνσταντοπούλου: το κόμμα σας (Ελληνική Λύση) έχει αποχωρήσει από την αίθουσα. Αφήστε εμάς που μείναμε να κάνουμε αντιπολίτευση
Μπάρκας: δεν ντρέπεστε λίγο;
Βιλιάρδος: μου λέτε αν ντρέπομαι;
Μπάρκας: ναι
Βιλιάρδος: ντροπή δική σας
Κωνσταντοπούλου: ποια ψηφοφορία; Κάντε ψηφοφορία . Το δικό σας κόμμα αποχώρησε
Μπάρκας: είναι ντροπή! Είναι ντροπή . Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Δεν ντρέπεστε λιγάκι. Ο ρόλος σας είναι του αντιπροέδρου Βουλής όχι της ΝΔ. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε.
Βιλιάρδος;: η ψηφοφορία γίνεται επι των εισηγητών.
Μπάρκας: (φωνάζει)
Βιλιάρδος: η ψηφοφορία γίνεται με τους εισηγητές. Αυτός είναι ο κανονισμός. Τι δεν καταλαβαίνετε
Κωνσταντοπούλου: όχι. Ούτε τον κανονισμό δεν ξέρετε. Οφείλετε να κάνετε ψηφοφορία. Πόσοι είναι υπέρ και πόσοι κατά
Βιλιάρδος: ελάτε κυρία Λινού σας έχω δώσει το λόγο
Κωνσταντοπούλου: όχι . Μην ανεβείτε κυρία Λινού
Λινού: είναι απαράδεκτη αυτή η εικόνα που εκπέμπουμε. Δεν είμαι νομικός και θα ήθελα κάποιος νομικός να μας πει ποιος έχει δίκιο.
Πάντως, μετά την ολιγόλεπτη διακοπή το προεδρείο ανέλαβε ο αντιπρόεδρος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και προς εκτόνωση της έκρυθμης κατάστασης είπε πως η συνεδρίαση θα συνεχιστεί κανονικά μέχρι εξαντλήσεως του καταλόγου ακόμα και αν οι εργασίες ολοκληρωθούν τα ξημερώματα όπως και συνέβη με την πρόταση Μητσοτάκη να γίνεται δεκτή τα ξημερώματα μετά από 16 ώρες συζήτησης στην ολομέλεια της Βουλής. Η πρόταση υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης την καταψήφισαν.
Μπάχαλο με την Κωνσταντοπούλου να κατεβάζει τη Λινού από το βήμαΤο αποκορύφωμα της παρελκυστικής τακτικής ήρθε λίγα λεπτά μετά τις οκτώ το βράδυ και μετά από σχεδόν δέκα ώρες συνεδρίασης.
Η επιτροπή θα αποτελείται από 26 μέλη (14 ΝΔ, 3 ΠΑΣΟΚ, 2 ΣΥΡΙΖΑ, 2 ΚΚΕ, 1 ΝεΑρ, 1 Ελληνική Λύση, 1 «Νίκη», 1 Πλεύση Ελευθερίας και 1 ανεξάρτητος). Το προεδρείο θα είναι διακομματικό. Πρόεδρος της επιτροπής προτάθηκε να οριστεί ο βουλευτής Φθιώτιδας Ιω. Οικονόμου. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής είναι τέσσερις μήνες από τη συγκρότησή της
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απαντώντας στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ζήτησε να επιτραπούν τα εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων, κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη για σύμπλευση με ψεκασμένους και λαϊκιστές.
Ο κ. Χατζηδάκης κατέθεσε στην Βουλή έγγραφο του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου που αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα και πως αν η Ελλάδα προχωρήσει στην χρήση τους, θα απαγορευτεί η εξαγωγή κάθε γαλακτοκομικού προϊόντος όπως είναι η φέτα.
«Ειλικρινά δεν περίμενα αυτές τις θέσεις από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει η έγγραφη απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου στον ευρωβουλετή του ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Αρβανίτη. Η απάντηση λέει ότι “επί του παρόντος δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων”. Το διαβάζω για να το ακούσουν οι κτηνοτρόφοι. Έχετε κ. Ανδρουλάκη πλάσει διάφορους μύθους αλλά εμείς οφείλουμε να μιλάμε την γλώσσα της αλήθειας. Ας μην παρουσιάζετε λοιπόν τα φαντασιακά σας» ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης για να προσθέσει: «τι άλλο λέει ο Ούγγρος Επίτροπος; Λέει ότι αν εφαρμοστεί το εμβόλιο, τα γαλακτοκομικά προϊόντα θα υπόκεινται στα μέτρα του σχετικού καταλόγου. Τι σημαίνει αυτό; Ότι θα απαγορευτεί η εξαγωγή φέτας. Αυτό προτείνετε κ. Ανδρουλάκη. Προτείνετε να αγνοήσουμε την επιστημονική κοινότητα της χώρας, εσείς το ΠΑΣΟΚ μαζί με ψεκασμένους λαϊκιστές. Και προτείνετε επίσης να απαγορευτεί η εξαγωγή της φέτας».
Πέραν αυτού ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε ότι η ΝΔ αναγνωρίζοντας λάθη που της αναλογούν προχώρησε στην εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την μετάβαση του οργανισμού στην ΑΑΔΕ. «Γνωρίζετε όμως κ. Ανδρουλάκη ότι το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι και δικό σας, και του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλήστε με την γλώσσα της αλήθειας και όχι την ξύλινη μικροπολιτική . Εκτός αν δεν είδατε το βίντεο με τον Πάγκαλο του ΠΑΣΟΚ που έλεγε σε αγροτοσυνδικαλιστές “είπαμε να κάνετε πανωγραψίμματα 2 φορές αλλά όχι 3 και 4”. Μάλλον αυτά δεν τα έχετε δει, όπως δεν είδατε ότι και δικά σας στελέχη πέρασαν από την εξεταστική και ελέγχονται από την οικονομική αστυνομία» είπε.
Από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης αρχικά κατηγόρησε την κυβέρνηση που δεν προμηθεύεται εμβόλια για την ευλογιά για να επιτεθεί στην συνέχεια στον Ευρωπαίο Επίτροπο χαρακτηρίζοντας τον «Ιανό» υποστηρίζοντας ότι πέραν αυτού του εγγράφου που εμφάνισε ο κ. Χατζηδάκης, υπάρχει η ανακοίνωση της ευρωπαϊκής επιτροπής που συντείνει -όπως είπε- τοπικούς εμβολιασμούς.
Αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε ότι είναι σκάνδαλο αποκλειστικής ιδιοκτησίας της ΝΔ. Ο ίδιος πάντως έσπευσε να διευκρινίσει ότι το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει στις εργασίες της υπό σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον αγροτικό τομέα.
Της σύγκρουσης των δύο πολιτικών είχε προηγηθεί η παρέμβαση του κ. Κυριάκου Βελόπουλου ο οποίος έσπευσε μεταξύ άλλων να δικαιολογήσει και να υπερασπιστεί τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη για τις χυδαίες δηλώσεις κατα του πρωθυπουργού. «Τους πείραξε ο Ανεστίδης. Τι είπε ο Ανεστίδης off the record; Είναι αθλιότητα αυτό που του κάνατε. Άθλιοι, τρισάθλιοι στο Μαξίμου χρησιμοποίησαν οff the record δηλώσεις για να κάνουν ζημιά στο αγροτικό κίνημα» είπε.
Ακολούθησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που επιτέθηκε στον πρωθυπουργό: «Αισθάνομαι ότι ζούμε μια φάρσα. Απορώ πώς δεν ντρέπεστε να ανεβαίνετε στο βήμα της βουλής και να λέτε ότι είναι πολύ σοβαρή συζήτηση στην οποία όμως δεν έχει έρθει αυτός που την προκάλεσε. Ο κ. Μητσοτάκης. Τόσο σοβαρή είναι που την γράφει στα παλιά του παπούτσια. Ή μήπως δεν τολμά ο πρωθυπουργός να αναμετρηθεί με την πρόταση του, που προφανώς είναι τζούφια. Είστε λίγοι και αντί να παραιτηθείτε και να προκηρύξετε εκλογές έρχεστε εδώ και τολμάτε να βγάζετε δεκάρικους λόγους ότι θα ενισχύσετε τους αγρότες να πάρουν ταμπλετ την ώρα που δεν έχουν να ζήσουν» ανέφερε.
Απευθυνόμενη, δε, στην πτέρυγα της πλειοψηφίας συνέχισε λέγοντας: «Τολμάτε να λέτε ότι στηρίζετε την νομιμότητα; Είστε βουτηγμένοι στην βρομιά. Δικά σας στελέχη είναι ο Μαγειρίας, η Σεμερτζίδου, ο Ξυλούρης- φραπές και ο Στρατάκης - χασάπης. Δικοί σας όλοι αυτοί οι βρομεροί απατεώνες που τους κρατάτε ακόμα στο κόμμα σας».
«Ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να είναι εδώ στην Βουλή αλλά τόσο λίγος είναι…» έσπευσε να σχολιάσει στην έναρξη της ομιλίας του ο κ. Σωκράτης Φάμελλος υποστηρίζοντας ότι με δόλο η πλειοψηφία όρισε την συζήτηση σε μια ημέρα που ήταν γνωστό ότι θα απουσίαζε ο Κ. Μητσοτάκης λόγω των υποχρεώσεών του στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Νταβός.
