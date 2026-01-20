Ανέβηκαν οι τόνοι στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν η ΝΔ πρότεινε περικοπή μαρτύρων της περιόδου 1999-2015
Η κατάσταση οξύνθηκε όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε ότι οι εκπρόσωποι εταιρείας ορκωτών λογιστών, την εξέταση των οποίων ζήτησε το ΠΑΣΟΚ, είναι κατηγορούμενοι για υπόθεση με το νοσοκομείο Σάμου - Η αντίδραση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης και το σχόλιο της Ζωής Κωνσταντοπούλου
Νέα εστία έντασης στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μεταξύ πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης προκάλεσε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για περικοπή του καταλόγου μαρτύρων που αφορούν την περίοδο 1999 - 2015.
Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης ανέφερε ότι η κρίσιμη περίοδος 2019-2025 έχει ερευνηθεί σχεδόν εξαντλητικά, καθώς έχουν γίνει 42 συνεδριάσεις και έχουν εξεταστεί 66 μάρτυρες. Από την άλλη πλευρά, οι εισηγητές της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την πλειοψηφία για «νέα απόπειρα μπαζώματος και συγκάλυψης», ζητώντας να κληθούν νέοι μάρτυρες.
Η κατάσταση οξύνθηκε όταν ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε ότι οι εκπρόσωποι εταιρείας ορκωτών λογιστών, την εξέταση των οποίων ζήτησε το ΠΑΣΟΚ, είναι κατηγορούμενοι για υπόθεση που αφορά το νοσοκομείο Σάμου.
«Είναι υπό έλεγχο. Δεν κατηγορούνται» αντέδρασε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Κώστας Μπούμπας. Όταν ο κ. Λαζαρίδης ζήτησε εκ νέου τον λόγο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε: «Ζητάει το λόγο για να μην μηνυθεί από την εταιρεία που κατηγόρησε».
«Εσείς έχετε σχέσεις με εταιρείες, όχι εγώ» ανταπάντησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να επανέρχεται: «Ο γυμνοσάλιαγκας να μην με ξαναπιάσει στο στόμα του».
Να σημειωθεί ότι η ΝΔ ζήτησε να αποσυρθούν από τον κατάλογο οι εξής μάρτυρες: Βεργίνης Ξενοφών, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Κορμέντζας Γεώργιος Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Νότος Θωμάς, πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Μαραβέγιας Ναπολέων, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Μπαλτατζής Κοσμάς, πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Σκιαδάς Κωνσταντίνος, πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Τσιτουρίδης Σάββας, πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σάγος Αθανάσιος, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Σεφεριάδης Ευάγγελος, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, οι πρώην Αντιπρόεδροι ΟΠΕΚΕΠΕ: Χριστοδούλου Δημήτριος, Κωστής Χρήστος, Καββαδίας Χρήστος, Λέκκας Αναστάσιος, Βαϊλάκης Στυλιανός και οι πρώην Υφυπουργοί Γεωργίας Χατζημιχάλης Νικόλαος-Φώτιος και Αργύρης Ευάγγελος.
Πέραν αυτού, ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε πως «μετά από 42 συνεδριάσεις, 66 καταθέσεις μαρτύρων και πάνω από 300 ώρες εργασιών μέχρι σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αποδειχθεί το διακομματικό και διαχρονικό πρόβλημα στον Οργανισμό. Η χθεσινή κατάθεση της κυρίας Τυχεροπούλου στην ελληνική Δικαιοσύνη για κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων σε συνεργασία με παραγωγούς που λυμαίνονταν τους ευρωπαϊκούς πόρους- σε συνέχεια της κατάθεσής της στην Επιτροπή μας- κατέρριψε για μια ακόμα φορά τις θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για «γαλάζιο σκάνδαλο» και «γαλάζιες ακρίδες». Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων με την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έτσι ώστε να ενισχύονται μόνο οι έντιμοι αγρότες του μόχθου του πρωτογενούς τομέα».
Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ σε άτυπη ενημέρωση σημειώνει: «Δεν είναι μια ακόμη «κακή στιγμή» για την εξεταστική, είναι η απόδειξη της οργανωμένης συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Μαξίμου. Μετά την χθεσινή «κακή στιγμή της εξεταστικής επιτροπής» όπου κλήθηκαν να καταθέσουν μάρτυρες οι οποίοι είτε δεν είχαν απολύτως καμία αρμοδιότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε κατείχαν θεσμικό ρόλο μόλις 20 (!) μέρες και σύσσωμη η αντιπολίτευση έκανε ελάχιστες ή και καθόλου ερωτήσεις η Νέα Δημοκρατία είχε σήμερα την ευκαιρία έστω και την ύστατη στιγμή να καλέσει όλους τους κρίσιμους μάρτυρες της περιόδου διακυβέρνησής της. Παρ’ όλα αυτά απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων. Είναι ενδεικτικό ότι στον κατάλογο που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και απέρριψε η πλειοψηφία της επιτροπής συμπεριλαμβάνονται δυο Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Κώστας Μπαγινέτας (2019-2025) και ο Δημήτρης Παπαγιαννίδης (2021-2025) αρμόδιοι για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως η Βασιλική Ζαφειρίου και ο Απόστολος Λαμπρόπουλος των οποίων οι συνομιλίες όπως προκύπτει από τις νόμιμες επισυνδέσεις αποτελούν κρίσιμο υλικό της δικογραφίας, αλλά και μια σειρά άλλων κρίσιμων μαρτύρων που με βάση τις μέχρι τώρα καταθέσεις και αποκαλύψεις θα είχαν πολλά να εισφέρουν και να αποκαλύψουν για την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».
Η Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει υποστηρίζοντας «Οι μεθοδεύσεις όμως δεν σταματούν εδώ. Ακόμα και μέχρι σήμερα, παρά το σχετικό αίτημα του ΠΑΣΟΚ από τις 13.1.2026 δεν έχει διαβιβαστεί στην Εξεταστική Επιτροπή η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που είχαν αναλάβει τον έλεγχο της χρήσης του 2024 του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιστολή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ορθή διοικητική λειτουργία, την διαχείριση του έργου και των συνθηκών υπό τις οποίες αυτό τελικά δεν προχώρησε. Τυχόν λόγοι παραίτησης που σχετίζονται με παρεμβάσεις, δυσχέρειες συνεργασίας, ελλείψεις στοιχείων ή διαδικαστικές παρεκκλίσεις, συνδέονται άμεσα με ενδεχόμενες ευθύνες της Διοίκησης του Οργανισμού. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ παρά την μεταφορά του στην ΑΑΔΕ και τις διθυραμβικές ανακοινώσεις της Κυβέρνησης για την εξυγίανσή του εξακολουθεί να έχει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας. Η εξεταστική επιτροπή της Βουλής δικαιούται να γνωρίζει αν η ΑΑΔΕ μέχρι σήμερα διευκολύνει την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή λειτουργεί ως κυβερνητικός βραχίονας αποκρύπτοντας κρίσιμα στοιχεία, οφείλει να ξέρει ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος της ΑΑΔΕ στην προσπάθεια κάθαρσης του Οργανισμού».
