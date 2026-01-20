Ανέβηκαν οι τόνοι στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν η ΝΔ πρότεινε περικοπή μαρτύρων της περιόδου 1999-2015

Η κατάσταση οξύνθηκε όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε ότι οι εκπρόσωποι εταιρείας ορκωτών λογιστών, την εξέταση των οποίων ζήτησε το ΠΑΣΟΚ, είναι κατηγορούμενοι για υπόθεση με το νοσοκομείο Σάμου - Η αντίδραση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης και το σχόλιο της Ζωής Κωνσταντοπούλου