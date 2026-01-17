Η βόλτα του Μητσοτάκη στο Μαρούσι και η κουβέντα με τους πολίτες στα καταστήματα, δείτε βίντεο
Η βόλτα του Μητσοτάκη στο Μαρούσι και η κουβέντα με τους πολίτες στα καταστήματα, δείτε βίντεο
«Ευχαριστώ την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά για την αγάπη και τη στήριξη», γράφει σε ανάρτησή του
Στην αγορά στο Μαρούσι βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε το πρωί του Σαββάτου στον Alpha.
Ο πρωθυπουργός, όπως αναφέρει σε βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα, μετέβη στο Μαρούσι «να κάνουμε μια βόλτα να δούμε πώς πάνε οι εκπτώσεις».
Δείτε το βίντεο:
Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με περαστικούς και καταστηματάρχες στο Μαρούσι και έβγαλε σελφι με πολίτες, ενώ είχε την ευκαιρία να πει δυο λόγια σε καφέ.
«Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά για την αγάπη και τη στήριξη. Συνεχίζουμε», γράφει σε ανάρτησή του.
