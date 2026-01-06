Ο Σκέρτσος μιλάει για την απώλεια του αδελφού του και το δράμα των Τεμπών - «Είμαστε πρώτα άνθρωποι»

Οι περισσότεροι στεκόμαστε μπροστά στους συγγενείς με κατεβασμένο βλέμμα και λιγοστά λόγια, αλλά υπάρχουν πολιτικοί και δημόσια πρόσωπα που επιλέγουν συνειδητά να εργαλειοποιούν το πένθος, γράφει σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας