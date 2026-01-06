Η Καρυστιανού έκανε επαφή με Σμαραγδή για το νέο κόμμα, αλλά ο σκηνοθέτης αρνήθηκε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μαρία Καρυστιανού Γιάννης Σμαραγδής

Η Καρυστιανού έκανε επαφή με Σμαραγδή για το νέο κόμμα, αλλά ο σκηνοθέτης αρνήθηκε

Ο γνωστός σκηνοθέτης επιμένει ότι κάνει ταινίες εθνικού χαρακτήρα, όμως δεν θέλει να εμπλακεί με την πολιτική

Η Καρυστιανού έκανε επαφή με Σμαραγδή για το νέο κόμμα, αλλά ο σκηνοθέτης αρνήθηκε
Γιώργος Ευγενίδης
154 ΣΧΟΛΙΑ
Η Μαρία Καρυστιάνού φέρεται να ζήτησε και να πραγματοποίησε συνάντηση με τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή με φόντο το υπό ίδρυση, κόμμα της.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γνωστός σκηνοθέτης δεν μπήκε σε συζήτηση, θέλοντας να μείνει μακριά από υπάρχοντες και νέους πολιτικούς σχηματισμούς.

Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι στην πρεμιέρα της ταινίας του δεν κάλεσε κανέναν πολιτικό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες δεν έγινε συζήτηση για το ψηφοδέλτιο επικρατείας για κάποιο άλλο ψηφοδέλτιο, παρά μια γενική επαφή. Ο ίδιος όταν ερωτάται απάντα ουδέν σχόλιον και επιμένει ότι κάνει ταινίες εθνικού χαρακτήρα, όμως δεν θέλει να εμπλακεί με την πολιτική.
Γιώργος Ευγενίδης
154 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης