Η Καρυστιανού έκανε επαφή με Σμαραγδή για το νέο κόμμα, αλλά ο σκηνοθέτης αρνήθηκε
Ο γνωστός σκηνοθέτης επιμένει ότι κάνει ταινίες εθνικού χαρακτήρα, όμως δεν θέλει να εμπλακεί με την πολιτική
Η Μαρία Καρυστιάνού φέρεται να ζήτησε και να πραγματοποίησε συνάντηση με τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή με φόντο το υπό ίδρυση, κόμμα της.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γνωστός σκηνοθέτης δεν μπήκε σε συζήτηση, θέλοντας να μείνει μακριά από υπάρχοντες και νέους πολιτικούς σχηματισμούς.
Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι στην πρεμιέρα της ταινίας του δεν κάλεσε κανέναν πολιτικό.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες δεν έγινε συζήτηση για το ψηφοδέλτιο επικρατείας για κάποιο άλλο ψηφοδέλτιο, παρά μια γενική επαφή. Ο ίδιος όταν ερωτάται απάντα ουδέν σχόλιον και επιμένει ότι κάνει ταινίες εθνικού χαρακτήρα, όμως δεν θέλει να εμπλακεί με την πολιτική.
