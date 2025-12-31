Το μήνυμα Σαμαρά για τη νέα χρονιά: «Το 2026 η πατρίδα απαιτεί αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη»

«Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί. Ζητούμενο η ευθύνη!» ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο πρώην πρωθυπουργός

Το μήνυμά του για την έλευση του νέου έτους έστειλε ο Αντώνης Σαμαράς.



Ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε πως «το νέο έτος έρχεται φορτωμένο με όσα αντέξαμε, με όσα μας πλήγωσαν, με όσα πρέπει να διορθώσουμε τώρα – χωρίς άλλες δικαιολογίες. Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί. Ζητούμενο η ευθύνη!».



«Όχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας. Ανάπτυξη και ασφάλεια, χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας. Σεβασμός, χωρίς να γονατίζουμε. 2026: η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Για την υπερηφάνεια των Ελλήνων! Για την Ελλάδα της ελπίδας!» πρόσθεσε στο μήνυμά του ο κ. Σαμαράς.

31.12.2025, 13:10