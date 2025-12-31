Το μήνυμα Σαμαρά για τη νέα χρονιά: «Το 2026 η πατρίδα απαιτεί αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αντώνης Σαμαράς Πρωτοχρονιά Νέο έτος

Το μήνυμα Σαμαρά για τη νέα χρονιά: «Το 2026 η πατρίδα απαιτεί αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη»

«Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί. Ζητούμενο η ευθύνη!» ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο πρώην πρωθυπουργός

Το μήνυμα Σαμαρά για τη νέα χρονιά: «Το 2026 η πατρίδα απαιτεί αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη»
21 ΣΧΟΛΙΑ
Το μήνυμά του για την έλευση του νέου έτους έστειλε ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε πως «το νέο έτος έρχεται φορτωμένο με όσα αντέξαμε, με όσα μας πλήγωσαν, με όσα πρέπει να διορθώσουμε τώρα – χωρίς άλλες δικαιολογίες. Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί. Ζητούμενο η ευθύνη!».

«Όχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας. Ανάπτυξη και ασφάλεια, χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας. Σεβασμός, χωρίς να γονατίζουμε. 2026: η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Για την υπερηφάνεια των Ελλήνων! Για την Ελλάδα της ελπίδας!» πρόσθεσε στο μήνυμά του ο κ. Σαμαράς.
21 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης