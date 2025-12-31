Το μήνυμα Σαμαρά για τη νέα χρονιά: «Το 2026 η πατρίδα απαιτεί αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη»
Το μήνυμα Σαμαρά για τη νέα χρονιά: «Το 2026 η πατρίδα απαιτεί αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη»
«Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί. Ζητούμενο η ευθύνη!» ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο πρώην πρωθυπουργός
Το μήνυμά του για την έλευση του νέου έτους έστειλε ο Αντώνης Σαμαράς.
Ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε πως «το νέο έτος έρχεται φορτωμένο με όσα αντέξαμε, με όσα μας πλήγωσαν, με όσα πρέπει να διορθώσουμε τώρα – χωρίς άλλες δικαιολογίες. Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί. Ζητούμενο η ευθύνη!».
«Όχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας. Ανάπτυξη και ασφάλεια, χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας. Σεβασμός, χωρίς να γονατίζουμε. 2026: η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Για την υπερηφάνεια των Ελλήνων! Για την Ελλάδα της ελπίδας!» πρόσθεσε στο μήνυμά του ο κ. Σαμαράς.
Ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε πως «το νέο έτος έρχεται φορτωμένο με όσα αντέξαμε, με όσα μας πλήγωσαν, με όσα πρέπει να διορθώσουμε τώρα – χωρίς άλλες δικαιολογίες. Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί. Ζητούμενο η ευθύνη!».
«Όχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας. Ανάπτυξη και ασφάλεια, χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας. Σεβασμός, χωρίς να γονατίζουμε. 2026: η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Για την υπερηφάνεια των Ελλήνων! Για την Ελλάδα της ελπίδας!» πρόσθεσε στο μήνυμά του ο κ. Σαμαράς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα