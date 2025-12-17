Νέα Αριστερά για Παππά: Καμία ανοχή στη βία κατά δημοσιογράφων
Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση - Αποτελεί ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και στη δημοκρατική λειτουργία
«Η βία απέναντι σε δημοσιογράφο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση. Αποτελεί ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και στη δημοκρατική λειτουργία» τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά για το επεισόδιο χειροδικίας σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου στο Στρασβούργο από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, στο Στρασβούργο από τον μέχρι πρότινος ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, είναι απολύτως καταδικαστέα και αδιανόητη.
Η βία απέναντι σε δημοσιογράφο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση. Αποτελεί ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και στη δημοκρατική λειτουργία.
Η Νέα Αριστερά στέκεται ξεκάθαρα στο πλευρό του δημοσιογράφου και κάθε ανθρώπου που κάνει τη δουλειά του χωρίς φόβο».
