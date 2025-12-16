Κουτσούμπας σε Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Αυτή είστε!
Η αντιπαράθεση έγινε κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, όταν ο κ. Κουτσούμπας επέκρινε όλα τα κόμματα για φιλονατοϊκή στάση – Αντίδραση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
Ανέβηκε η ένταση στην αίθουσα της Ολομέλειας κατά την συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού όταν ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας άσκησε κριτική στο σύνολο των κομμάτων για φιλονατοϊκή στάση.
Η τοποθέτηση του κ. Κουτσούμπα προκάλεσε την αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου που άρχισε να φωνάζει με τον προεδρεύοντα Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να της ζητά να σεβαστεί τον ομιλητή και τον ΓΓ του ΚΚΕ να της λέει: «Αυτή είστε!».
«Μήπως προετοιμάζεται κανένα σχέδιο Τραμπ και για το Αιγαίο κατά τα πρότυπα της Γάζας και Ουκρανίας; Πρέπει να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις όπως επίσης να τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα που είναι με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή να τοποθετηθούν και κάποια κόμματα που δεν βγάζουν άχνα και δεν έχουν θέση γι αυτά τα ζητήματα όπως είναι η Πλεύση Ελευθερίας. Ή άλλα που από την μια καλλιεργούν τον εθνικισμό και από την άλλη διεκδικούν θέση εκπροσώπου του Τράμπ στην Ελλάδα» είπε ο κ. Κουτσούμπας προκαλώντας αναστάτωση στα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας.
«Κυρία πρόεδρε, είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε, μιλάτε όταν μιλάει πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας», είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος, απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. «Είναι απαράδεκτο» συμπλήρωσε, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να φωνάζει.
«Μα αυτή είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου», είπε ο κ. Κουτσούμπας που απευθύνθηκε και στην ίδια: «Αυτή είστε κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτή είστε!».
