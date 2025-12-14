Μαρινάκης: Αν το 2027 δεν πετύχουμε τους στόχους μας, τότε όλα όσα συζητάμε δεν θα είναι δεδομένα
Μαρινάκης: Αν το 2027 δεν πετύχουμε τους στόχους μας, τότε όλα όσα συζητάμε δεν θα είναι δεδομένα
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από το βήμα της συνόδου των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της ΝΔ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Δεν κινδυνολογώ, αλλά αν το 2027 δεν πετύχουμε τους στόχους μας, τότε είμαι βέβαιος, ότι όλα όσα συζητάμε δεν θα είναι δεδομένα. Εμείς θα πάμε θετικά, με το δικό μας πρόγραμμα και με το δικό μας αφήγημα. Δεν θα πάμε με κινδυνολογία. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε», τόνισε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης από το βήμα της συνόδου των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της ΝΔ, αναφερόμενος στις εκλογές του 2027.
«Η Ελλάδα μέσα σε 6,5 χρόνια έχει καταφέρει και μειώνει την απόστασή της με την Ευρώπη. Το διαθέσιμο εισόδημα που ήταν στο 61% είναι, πλέον, στο 70%, η ατομική κατανάλωση είναι στο 81%. Έχουν βρει δουλειά με την πολιτική μας μισό εκατομμύριο άνθρωποι», ανέφερε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Αναφερόμενος στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε: «Στον ΟΠΕΚΕΠΕ αργήσαμε, αν και ήμασταν οι πρώτοι που κάναμε και ελέγχους και μπλοκάραμε ΑΦΜ και στείλαμε κόσμο στη δικαιοσύνη πριν έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».
«Η Ελλάδα μέχρι το 2019 δεν είχε πληρώσει ούτε ένα ευρώ πρόστιμο για τις αγροτικές επιδοτήσεις ή είχε πληρώσει 3 δισ.;», αναρωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης.
Στην συνέχεια υπεραμύνθηκε της πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση, μειώνοντας φόρους, ιδρύοντας μη κρατικά πανεπιστήμια και ακολουθώντας μια φιλελεύθερη πολιτική .
Καταλήγοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε τα κομματικά στελέχη να ενεργοποιηθούν από νωρίς ενόψει των εκλογών του 2027.
«Η Ελλάδα μέσα σε 6,5 χρόνια έχει καταφέρει και μειώνει την απόστασή της με την Ευρώπη. Το διαθέσιμο εισόδημα που ήταν στο 61% είναι, πλέον, στο 70%, η ατομική κατανάλωση είναι στο 81%. Έχουν βρει δουλειά με την πολιτική μας μισό εκατομμύριο άνθρωποι», ανέφερε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Αναφερόμενος στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε: «Στον ΟΠΕΚΕΠΕ αργήσαμε, αν και ήμασταν οι πρώτοι που κάναμε και ελέγχους και μπλοκάραμε ΑΦΜ και στείλαμε κόσμο στη δικαιοσύνη πριν έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».
«Η Ελλάδα μέχρι το 2019 δεν είχε πληρώσει ούτε ένα ευρώ πρόστιμο για τις αγροτικές επιδοτήσεις ή είχε πληρώσει 3 δισ.;», αναρωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης.
Στην συνέχεια υπεραμύνθηκε της πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση, μειώνοντας φόρους, ιδρύοντας μη κρατικά πανεπιστήμια και ακολουθώντας μια φιλελεύθερη πολιτική .
Καταλήγοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε τα κομματικά στελέχη να ενεργοποιηθούν από νωρίς ενόψει των εκλογών του 2027.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα