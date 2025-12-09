Prorata για το «κόμμα Τσίπρα»: Στο 9% η «βέβαιη» ψήφος, στο 13% η σχετικά πιθανή, στο 13% εκείνοι που τους κάνει «να ελπίζουν»
Κεντροαριστερό στίγμα του δίνει το 35% των ερωτηθέντων - Το 16% θεωρεί ως πλεονέκτημά του ότι αισθάνεται τις ανησυχίες των απλών ανθρώπων, το 43% τον χαρακτηρίζει ασυνεπή
Στο 9% βρήκε η Prorata την «βέβαιη» ψήφο σε ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στην Naftemporiki TV. Στην ίδια μέτρηση, καταγράφηκε ένα 13% που δήλωσε ως «σχετικά πιθανό» να ψηφίσει ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό.
Σημειώνεται ότι το 13% δήλωσε ότι η προοπτική ίδρυσης πολιτικού φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα τους κάνει «να ελπίζουν», ενώ μετρήθηκε και ένα 3% που ανέφερε ότι τους «χαροποιεί» μία τέτοια εξέλιξη. Αντίθετα, σε υψηλά ποσοστά καταγράφηκαν τα αρνητικά συναισθήματα.
Το 35% χαρακτηρίζει το πολιτικό στίγμα του πρώην πρωθυπουργού ως «κεντροαριστερό», το 12% ως «αριστερό», το 10% ως «κεντρώο» , το 4 ως «δεξιό» ή κεντροδεξιό», ενώ το 37% είπε ότι δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό στίγμα.
Ως μεγαλύτερο μειονέκτημά του οι ερωτηθέντες αναφέρουν την ασυνέπεια σε ποσοστό 43%, ενώ ως μεγαλύτερο πλεονέκτημα το ότι μπορεί να αισθανθεί τις ανησυχίες των απλών ανθρώπων, σε ποσοστό 16%.
