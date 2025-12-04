Με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο συναντήθηκε ο Τσίπρας, του δώρισε το βιβλίο του
Θέματα ευρύτερου εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος, οι διεθνείς και εγχώριες πολιτικές εξελίξεις, αλλά και ζητήματα που αφορούν στην ελληνική Ομογένεια και θέματα θρησκευτικών ελευθεριών, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης
Με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας.
Στο επίκεντρο της συζήτησής τους βρέθηκαν θέματα ευρύτερου εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος, οι διεθνείς και εγχώριες πολιτικές εξελίξεις, αλλά και ζητήματα που αφορούν στην ελληνική Ομογένεια και θέματα θρησκευτικών ελευθεριών.
Κατά τη συνάντηση τους, ο πρώην πρωθυπουργός δώρισε στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής ένα αντίτυπο του βιβλίου του.
