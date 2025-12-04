Πηγές ΝΔ: Εκτεθειμένο το ΠΑΣΟΚ, θα απαντήσει ο Ανδρουλάκης για τον Μπουνάκη και τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ;
Σε νέα πολιτική αντιπαράθεση οδηγεί το θέμα του Νίκου Μπουνάκη, καθώς η Νέα Δημοκρατία επανέρχεται με σκληρή ανακοίνωση μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για τη λειτουργία του ΚΥΔ που διαχειριζόταν ο αναπληρωτής γραμματέας Αγροτικού Τομέα του ΠΑΣΟΚ.
Τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από το protothema.gr και αφορούν τον τρόπο απόσπασης αγροτικών επιδοτήσεων από τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στη Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος, δημιουργώντας πίεση προς τη Χαριλάου Τρικούπη.
Την ώρα που ο κ. Μπουνάκης καταθέτει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, η ΝΔ καλεί το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη να δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις για τη δράση του στελέχους τους και να διευκρινίσουν αν προτίθενται να προχωρήσουν σε αποπομπή ή κάλυψή του. Η ανακοίνωση της κυβέρνησης ανεβάζει τους τόνους, θέτοντας ευθέως ζήτημα πολιτικών ευθυνών για το κόμμα της αντιπολίτευσης.
Τι αναφέρουν οι πηγές της ΝΔ
Σοβαρά εκτιθέμενο βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ μετά τις αποκαλύψεις της ιστοσελίδας protothema.gr σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) του Νίκου Μπουνάκη, αναπληρωτή γραμματέα αγροτικού τομέα του καθώς παραπέμπουν σε μηχανισμό παράτυπης απόσπασης μεγάλων αγροτικών επιδοτήσεων από τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται για τα στοιχεία που αφορούν την «αμαρτωλή» υπόθεση της λίμνης Κάρλα που ήδη έχουν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στη Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ.
Οι αποκαλύψεις είναι συνταρακτικές και ο «πρωταγωνιστής» κ. Μπουνάκης που καταθέτει σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής οφείλει να απαντήσει με σαφήνεια.
Αναμένουμε από τους βουλευτές-μέλη της Εξεταστικής του ΠΑΣΟΚ να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων εξαντλώντας την αυστηρότητα που επιδεικνύουν σε άλλους μάρτυρες και στο πρόσωπο του Νίκου Μπουνάκη .
Επιπλέον, καλούμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη να απαντήσει αν γνώριζε για τη δράση του στελέχους του ή αν τώρα που το πληροφορήθηκε θα προχωρήσει στην αποπομπή του ή θα επιλέξει να τον καλύψει.
Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα
Γιατί οι Τούρκοι ασχολούνται ακόμη με τον Σάββα Καλεντερίδη; Η ιστορία του και το θρίλερ με Οτσαλάν
Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες για το επόμενο 48ωρο η κακοκαιρία Byron: Οι 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, δείτε live την πορεία της
