Πηγές ΝΔ: Εκτεθειμένο το ΠΑΣΟΚ, θα απαντήσει ο Ανδρουλάκης για τον Μπουνάκη και τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από το protothema.gr και αφορούν τον τρόπο απόσπασης αγροτικών επιδοτήσεων από τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία