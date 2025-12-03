Η παρουσίαση της «Ιθάκης»: Ένα τριαντάφυλλο στην κενή θέση του Αλέκου Φλαμπουράρη
Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς και στενού φίλου του πρώην πρωθυπουργού, η καρέκλα παρέμεινε κενή, με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο τοποθετημένο πάνω της
Μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της παρουσίασης του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», στο κατάμεστο Θέατρο «Παλλάς», σχετίζεται με μια κενή θέση ανάμεσα στη Μπέττυ Μπαζιάννα και την Εύη Φλαμπουράρη.
Είναι η θέση στην πρώτη σειρά, εκεί όπου συνήθως καθόταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης στις ομιλίες του πρώην πρωθυπουργού.
Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς και στενού φίλου του Αλέξη Τσίπρα, η καρέκλα παρέμεινε κενή, με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο τοποθετημένο πάνω της - μια εικόνα που προκάλεσε συγκίνηση στο κοινό που εισέρρευσε στο θέατρο για την παρουσίαση του βιβλίου.
Ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ πέθανε στις 18 Νοεμβρίου σε ηλικία 87 ετών. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης είχε σιωπηρά αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική δράση από το καλοκαίρι, λόγω προβλημάτων υγείας.
