Πλεύρης: Οι αφίξεις μεταναστών έχουν μειωθεί κατά 50% - Το νέο αυστηρό δόγμα φέρνει αποτελέσματα
Ο υπουργός μετανάστευσης εμφανίστηκε αισιόδοξος πως η πιστή εφαρμογή της συγκεκριμένης πολιτικής θα οδηγήσει σύντομα και σε αύξηση των οικειοθελών αποχωρήσεων όλων των μεταναστών
Στοιχεία που δείχνουν μεγάλη μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά 50% το τελευταίο τετράμηνο Αύγουστος - Νοέμβριος 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους κατέθεσε στην Βουλή ο κ. Θάνος Πλεύρης.
Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε πως καταλύτης για την κατακόρυφη πτώση των αφίξεων αποτελεί και το νέο αυστηρό πλαίσιο που εφαρμόζει η κυβέρνηση το οποίο προβλέπει πως όσοι δεν δικαιούνται άσυλο θα οδηγούνται στη φυλακή και θα απελαύνονται. Πρόσθεσε μάλιστα πως τον περασμένο Ιούλιο λίγο πριν την εφαρμογή του νέου μεταναστευτικού δόγματος, οι ροές εμφανίζοντας αυξημένες σε σχέση με πέρυσι.
«Τον Ιούλιο ψηφίσαμε την αναστολή εξέτασης ασύλου για όσους εισέρχονταν από την Λιβύη και τα παράλια της Β. Αφρικής. Τότε κάποιοι από την αντιπολίτευση μας έκαναν κριτική. Τώρα βλέπετε ότι μας αντιγράφουν άλλες χώρες. Πρόσφατα υιοθέτησαν την αναστολή ασύλου και οι ΗΠΑ» ανέφερε αρχικά ο κ. Πλεύρης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κώστα Μπούμπα για να προσθέσει «Το τετράμηνο Αυγούστου - Νοεμβρίου οι ροές ανήλθαν σε 13.837 όταν το αντίστοιχο τετράμηνο του 2024 ήταν 27.324. Έχουμε δηλαδή μείωση 50%».
Ο Υπουργός σημείωσε πως «αυτή η μείωση συνδέεται με τα μέτρα που λάβαμε. Τα μέτρα που λάβαμε αφορούν μετανάστες συγκεκριμένων εθνικοτήτων που γνωρίζουν πλέον πως δεν πρόκειται να πάρουν άσυλο στην Ελλάδα. Γνωρίζουν επίσης ότι θα μεταφερθούν σε κλειστές δομές όπως της Σιντικής. Γνωρίζουν ότι μέχρι να εξεταστεί η αίτηση ασύλου και επειδή δεν έχουν προσφυγικό προφίλ θα παραμένουν σε κλειστές δομές. Θα είναι σε διοικητική κράτηση και δεν θα κυκλοφορούν ελεύθεροι».
Παράλληλα, ο κ. Πλεύρης εμφανίστηκε αισιόδοξος πως η πιστή εφαρμογή της συγκεκριμένης πολιτικής θα οδηγήσει σύντομα και σε αύξηση των οικειοθελών αποχωρήσεων όλων των μεταναστών που τελικά δεν δικαιούνται άσυλο. “Δεν είμαι ικανοποιημένος με 5 - 6 χιλ απελάσεις το χρόνο. Ο αριθμός πρέπει να αυξηθεί και να είναι αντίστοιχος με τον αριθμό των ροών. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να στηριχθεί η μετατροπή των δομών ώστε αυτές να στηρίζουν την διοικητική κράτηση” είπε.
