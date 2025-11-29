Μπακογιάννη: Ο πατέρας μου είχε παντρέψει πριν από 21 χρόνια κάποιον ξάδελφο ή αδελφό του «Φραπέ»

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας, μπορεί να το πληρώσουμε στην κάλπη, σημείωσε η βουλευτής Χανίων, τονίζοντας ότι «υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια να βγάλουν κάποιοι λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ»