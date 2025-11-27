Αγροτικές επιδοτήσεις: 3,7 δισ. θα λάβουν συνολικά οι αγρότες το 2025

«Οι επιδοτήσεις εκτιμάται να κινηθούν στα 3,7 δισ. ευρώ φέτος ευρώ φέτος», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, στη συνέντευξη τύπου για τη μεταρρύθμιση του συστήματοςκαι τις πληρωμές προς τους αγρότες. Μαζί του βρέθηκαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.«Δεν ήρθαμε ούτε να θριαμβολογήσουμε γιατί γνωρίζουμε τα προβλήματα, αλλά ούτε να συνδεθούμε με ένα αφήγημα καταστροφολογίας», πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης.Η κυβέρνηση δεσμεύεται για την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ουσιαστική μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων. Ξεκινάει τακτικές συναντήσεις με την Κομισιόν για ταχύτερη επίλυση διαχρονικών προβλημάτων. Με νομοθετική ρύθμιση δίνει πρόσβαση στην ΑΑΔΕ για όλα τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.Ξεκινούν σταδιακά οι πληρωμές για εκκρεμή και παλαιότερα προγράμματα, μετά από αυστηρούς ελέγχους. Καταρτίζεται και κατατίθεται στις 4/11 το νέο Σχέδιο Δράσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Εγκρίνεται από την Κομισιόν στις 19/11 το νέο Σχέδιο Δράσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ-Αξιόπιστο και διαφανές σύστημα διαχείρισης και ελέγχων των αγροτικών επιδοτήσεων, απολύτως σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ώστε από εδώ και πέρα να μην έχουμε νέες εμπλοκές σε πληρωμές ή νέα πρόστιμα προς τη χώρα-Κοινωνική δικαιοσύνη στην κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων: Οι επιδοτήσεις θα κατανέμονται με βάση τα πραγματικά, αδιαμφισβήτητα, δεδομένα του κάθε γεωργού και κτηνοτρόφου - οι ειλικρινείς γεωργοί και κτηνοτρόφοι θα κερδίσουν περισσότερα-Δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα κοινοτικά χρήματα που αναλογούν στη χώρα: Οι ειλικρινείς στις δηλώσεις τους γεωργοί και κτηνοτρόφοι θα πάρουν συνολικά μεγαλύτερη επιδότηση από τα προηγούμενα χρόνια, καθώς θα υπάρξει «δεύτερη κατανομή» των κοινοτικών πόρων με τα πλεονάζοντα ποσάΤο υβριδικό μεταβατικό σύστημα πληρωμών και ελέγχων για το 2025, όπως συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Ανακατανομή πόρων υπέρ των ειλικρινών αγροτών

Η ακτινογραφία της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης

Η μεταρρύθμιση στο σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων

Το σύστημα πληρωμών και ελέγχων για το 2026

1. Υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για τα αγροτεμάχια και του ΚΑΕΚ για μικρά αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα, για τον υπολογισμό των αγροτικών εκτάσεων και για την αντιμετώπιση των φαινομένων των εικονικών μισθωτηρίων και των καταπατήσεων2. Βοσκότοποι: Δεν μπορεί κανείς πλέον να ενεργοποιεί δικαιώματα σε βοσκότοπους που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το μαντρί του - οι ενισχύσεις δίνονται εκεί όπου πράγματι βόσκουν τα ζώα και παράγεται προϊόν3. Υπολογισμός του ζωικού κεφαλαίου, με βάση αντικειμενικά στοιχεία: τα τιμολόγια πώλησης γάλακτος κρέατος, καθώς και αγορών ζωοτροφών. Τα στοιχεία αντλούνται από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, από το MYDATA και τις Δηλώσεις E3 (Όπου υφίστανται όλα τα στοιχεία, λαμβάνεται υπόψη ο υπολογισμός που αποτυπώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ζώων)4. Δικαίωμα ένστασης για τους γεωργούς και κτηνοτρόφους (ανακοινώσεις το προσεχές διάστημα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ)Φέτος οι επιδοτήσεις κατανέμονται με βάση τα νέα δεδομένα που συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό είναι στο 75% σε σχέση με πέρσιΜέρος της προσωρινής μείωσης αποδίδεται σε ελέγχους που θα γίνουν αμέσως για την επαλήθευση στοιχείωνΩστόσο η χώρα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ από τους πόρους που θα περισσέψουν!Αφού καταβληθούν η βασική ενίσχυση, η συνδεδεμένη ενίσχυση, οι εξισωτικές αποζημιώσεις και τα οικολογικά σχήματα, θα ακολουθήσει μια «δεύτερη κατανομή» για τους ειλικρινείς αγρότεςΚοινωνική δικαιοσύνη: οι έντιμοι στις δηλώσεις τους αγρότες οι θα πάρουν τελικά υψηλότερη επιδότηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια!Έχουν δηλωθεί 212.117 κοφτολίβαδα και εξαιρούνται 195.900.Το ζήτημα προκύπτει λόγω αναντιστοιχιών µε τις δορυφορικές φωτογραφίες. Οι γεωργοί θα έχουν τη δυνατότητα διόρθωσης μέσω ενστάσεων. Όσα αγροτεµάχια κριθούν επιλέξιμα θα πληρωθούν στη συνέχειαΑναφορικά με τα αγροτεµάχια µε ΚΑΕΚ, τα δηλωθέντα είναι 106.565 και εξαιρούνται 15.116. Το ζήτημα εντοπίζεται κυρίως στις Περιφερειακές Ενότητες Σερρών, Δράμας και Θεσσαλονίκης. Οι γεωργοί θα έχουν τη δυνατότητα διόρθωσης μέσω ενστάσεων, ενώ όσα αγροτεµάχια κριθούν επιλέξιμα θα πληρωθούν στη συνέχεια.Στις περιπτώσεις που οι διαθέσιμοι βοσκότοποι δεν καλύπτουν το ζωικό κεφάλαιο των κτηνοτρόφων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει, χωρίς καθυστέρηση, µετά την πληρωµή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, σε μία συμπληρωματική κατανομή για 13.421 κτηνοτρόφους που θίγονται.Επιπλέον, η κατανομή θα γίνει βάσει των τιμολογίων του γάλακτος και του κρέατος που πούλησαν καθώς και των ζωοτροφών που αγόρασαν, έτσι ώστε οι πραγματικοί παραγωγοί στις Περιφερειακές Ενότητες που θίγονται να έχουν ισότιμη μεταχείρισή µε τους υπόλοιπους συναδέλφους τους.Παράλληλα θα ληφθεί υπόψη το ευμενέστερο κριτήριο για τους κτηνοτρόφους (κρέας, γάλα, ζωοτροφές).Ο κ. Πιτσιλής είπε ότι το νομοσχέδιο για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ βρίσκεται σε διαβούλευση και προβλέπει ότι από 1 Ιανουαρίου 2026 η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει την αρμοδιότητά του ΟΠΕΚΕΠΕ ως οργανισμού πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.Σημείωσε ότι θα γίνει μεταφορά στην ΑΑΔΕ της περιουσίας, των συστημάτων, της διαπίστευσης και του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και πως θα γίνει εκσυγχρονισμός του πλαισίου για την ανάκτηση παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθεισών ενισχύσεων.Ανέφερε επίσης ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα παραμείνει αρμόδιο για τη χάραξη του στρατηγικού σχεδιασμού για την αγροτική πολιτική και την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών προς την ΑΑΔΕΔημιουργία νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη της χώρας, με βάση δορυφορικές εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης: Σαφής διαχωρισμός επιλέξιμων και μη επιλέξιμων εκτάσεων για ενισχύσεις – συστηματική ανανέωσηΝέος τρόπος καταγραφής των αιγοπροβάτων: Κάθε αιγοπρόβατο θα σημαίνεται με ηλεκτρονικό «βώλο» και τα στοιχεία του θα τηρούνται αποκλειστικά σε νέα βάση, η οποία θα συνδεθεί απευθείας µε το ΟΣΔΕΠερισσότεροι και πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι: Εφαρμογή εργαλείων ανάλυσης κινδύνου - Διοικητικές και γεωχωρικές διασταυρώσεις µε βάση επίσημα δεδομένα - Επιτόπιοι έλεγχοι από μικτά κλιμάκιαΠλήρης έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος: Διασταυρωτικοί έλεγχοι µε τα στοιχεία του Εθνικού Κτηµατολογίου και του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΜΙΔΑ) της ΑΑΔΕ