Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τη Μέτσολα: Η ρευστή κατάσταση απαιτεί από την Ευρώπη να ενηλικιωθεί

Ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη για τη συνεχή υποστήριξη προς την Ουκρανία με την παροχή υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο -όπως είπε- όχι μόνο προσφέρει μια σημαντική σανίδα σωτηρίας στους Ουκρανούς που αντιμετωπίζουν τον χειμώνα, αλλά και «ενισχύει τη διατλαντική μας συνεργασία». Αναφερόμενη στο μεταναστευτικό είπε ότι η χώρα μας έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος και έχει μεταφέρει ένα μέρος της μετανάστευσης στην Ευρώπη, και έκανε λόγο για αναγκαία ανακούφιση των χωρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το μεταναστευτικό, με το νέο ταμείο αλληλεγγύης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Επισήμανε ότι το μεταναστευτικό βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο -όπως είπε- εργάζεται σκληρά για να ολοκληρώσει γρήγορα τα εκκρεμή θέματα, να επιταχύνει τις διαδικασίες ασύλου, να αυξήσει τις επιστροφές, και να ακούσει την εμπειρία και την εξειδίκευσή της Ελλάδας για να συνεχίσει να καθοδηγεί την προσέγγιση του Ευρωκοινοβουλίου προς τα εμπρός.Απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση για τις πρόσφατες ανακοινώσεις τηςείπε ότι τα όσα είπε έχουν βρει απήχηση στις πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εδώ και καιρό χτυπούν συναγερμοί, αλλά φαίνεται να επιδεινώνεται η κατάσταση, καθώς αντιμετωπίζουμε πολλαπλές προκλήσεις ταυτόχρονα. Είπε ότι η ανταγωνιστικότητα παραμένει, και εξήγησε τον όρο λέγοντας ότι εννοεί το πώς θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις οικονομίες μας και πώς θα τις διατηρήσουμε σε τροχιά ανάπτυξης αλλά και πώς θα διασφαλίσουμε ότι ο δρόμος είναι μακρύς και μπορεί να συνεχίσει να οικοδομείται.Αναγνωρίζουμε -είπε- ότι πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην υγεία, την εκπαίδευση και τις μεταφορές, αλλά και στην ασφάλεια, διατηρώντας παράλληλα τους πολίτες μας κοντά μας, ότι πρέπει να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να βασίζονται σε εμάς, ότι λαμβάνουμε αποφάσεις, μερικές φορές πολύ δύσκολες, οι οποίες πρέπει να εξηγούνται, προκειμένου οι χώρες μας, ιδίως σε άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κατανοήσουν γιατί προχωράμε σε μια απλοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είπε ότι οι πολίτες διαμαρτύρονται ότι «η νομοθεσία μας τους επιβαρύνει υπερβολικά, γι' αυτό θέλουμε να εξετάσουμε τι έχουμε κάνει, και εάν έχουμε προχωρήσει πολύ».Τέλος σημείωσε ότι οι κλιματικές φιλοδοξίες εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής ευρωπαϊκής ανάπτυξης και πώς όλα αυτά θα συνυπολογιστούν στην απόφαση που πρέπει να ληφθεί τους επόμενους μήνες και χρόνια, αλλά όπως είπε «ας μην έχουμε καμία αμφιβολία: αν το 2026 δεν αλλάξουμε την κατάσταση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα αντιμετωπίσουμε ένα πολύ δύσκολο 2027 και γι' αυτό οι διαπραγματεύσεις μας για τις εμπορικές συμφωνίες, ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώσαμε την εσωτερική αγορά, την ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων, την ένωση κεφαλαιαγορών, όλα αυτά θα μας βοηθήσουν για άλλη μια φορά».Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τηγια τους νέους στην Ευρώπη.