Μητσοτάκης στα εγκαίνια του Europa Experience: Είμαστε ισχυρότεροι όταν είμαστε ενωμένοι - Μέτσολα: Είμαι υπερήφανη για την Ελλάδα
Πρόκειται για ένα διαδραστικό κέντρο στο οποίο οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν πώς λειτουργεί η ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Στο Αρσάκειο Μέγαρο για τα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience βρέθηκαν το πρωί της Παρασκευής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα
Πρόκειται για ένα διαδραστικό κέντρο στο οποίο οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν πώς λειτουργεί η ΕΕ και πώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο τους αφορούν.
Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα για περίπου 2 ώρες να εκτελέσουν τα καθήκοντα ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να συζητήσουν και να ψηφίσουν οδηγίες της ΕΕ.
Στον χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «η συμμετοχή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας. Νομίζω ότι αυτό το κέντρο έχει σχεδιαστεί γι' αυτό για να ενδυναμώσει το όραμα για το μέλλον της Ευρώπης. Η αποστολή είναι εξαιρετικά ζωτικής σημασίας για τους καιρούς που αντιμετωπίζουμε γιατί βλέπουμε λαϊκιστικές δυνάμεις που τροφοδοτούνται από τρίτους φορείς και υποδαυλίζουν την ιδέα μας για την Ευρώπη διασπείροντας fake news».
«Είμαστε ισχυρότεροι ως Ευρώπη όταν είμαστε ενωμένοι. Αυτό που γνωρίζουμε ειδικά στην Ελλάδα είναι ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε μόνοι. Είμαστε ισχυρότεροι όταν είμαστε ενωμένη και η απάντηση είναι περισσότερη Ευρώπη» συμπλήρωσε.
Από την πλευρά της η κυρία Μέτσολα είπε «είμαι υπερήφανη για την Ελλάδα. Οι Έλληνες είναι τόσο ισχυροί και τα κατάφεραν. Η Ελλάδα έχει μετασχηματιστεί, η ανεργία έχει πέσει, οι επενδύσεις έχουν γυρίσει και η ανάπτυξη είναι ισχυρή και μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της ΕΕ».
