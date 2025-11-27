Μαρινάκης: Επιμένει στα ψέματα για τον πρωθυπουργό ο Ανδρουλάκης, μιλάει για γάμο προς 20ετίας με κουμπάρο τον... Κωνσταντίνο Μητσοτάκη!

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε και πάλι λόγο, από το βήμα της Βουλής, περί κουμπαριάς του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»