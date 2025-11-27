Μαρινάκης: Ο Ανδρουλάκης λέει ψέματα ότι ο Ξυλούρης είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού, να ανασκευάσει

Αν δεν το πράξει, θα επιβεβαιώσει, για πολλοστή φορά, ότι ενστερνίζεται όλο και περισσότερες από τις κακές συνήθειες των ακραίων κομμάτων με τα οποία κατά καιρούς συμπράττει, σχολίαζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος