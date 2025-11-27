Μαρινάκης: Ο Ανδρουλάκης λέει ψέματα ότι ο Ξυλούρης είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού, να ανασκευάσει
Αν δεν το πράξει, θα επιβεβαιώσει, για πολλοστή φορά, ότι ενστερνίζεται όλο και περισσότερες από τις κακές συνήθειες των ακραίων κομμάτων με τα οποία κατά καιρούς συμπράττει, σχολίαζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Την έντονη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη προκάλεσαν όσα είπε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη σχετικά με τον κ. Ξυλούρη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ο κ. Μαρινάκης κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «συνεχίζει να ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση» καθώς «σήμερα, υποστήριξε ότι ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Πρωθυπουργού, στην προσπάθειά του να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως ψευδές».
«Καλούμε τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να ανασκευάσει αυτή του την δήλωση. Αν δεν το πράξει, θα επιβεβαιώσει, για πολλοστή φορά, ότι ενστερνίζεται όλο και περισσότερες από τις κακές συνήθειες των ακραίων κομμάτων με τα οποία κατά καιρούς συμπράττει» καταλήγει στη δήλωσή του ο Παύλος Μαρινάκης.
Τι είπε ο Νίκος ΑνδρουλάκηςΣτην επίμαχη συνέντευξη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχειρώντας να απαντήσει σε αυτό που το κόμμα του αποκαλεί «συμψηφισμό» εκ μέρους της ΝΔ όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε «αυτό που λένε, είναι φοβερό: “Ο φίλος του φίλου μου είναι φίλος του Ξυλούρη”. Και το λέει η Νέα Δημοκρατία, τη στιγμή που ο Ξυλούρης είναι ο κουμπάρος του Μητσοτάκη; Μιλάμε σοβαρά τώρα; Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καθόλου σοβαρότητα και αξιοπιστία, όταν ο Ξυλούρης είναι κομματάρχης και κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη και βασικός πρωταγωνιστής του σκανδάλου στο Ηράκλειο; Εγώ δεν καλύπτω κανέναν. Σημειώνω ότι δεν μπορεί να ψάχνουν ψύλλους στα άχυρα, ενώ ένα κεντρικό πρόσωπο είναι κουμπάρος του ίδιου του Πρωθυπουργού και να προσπαθούν να επιρρίψουν σε εμάς ευθύνες για αυτό το πρόσωπο. Αυτό δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς. Πού νομίζουν ότι μιλάνε;»
