Μια ημέρα νωρίτερα η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό λόγω της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων
Αντί για τις 13 Δεκεμβρίου, η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 12 Δεκεμβρίου

Ανατροπή του προγραμματισμού συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού στην Ολομέλεια της Βουλής προκαλεί η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων που ορίστηκε για τις 17 Δεκεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με τη νεότερη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων του κοινοβουλίου η συζήτηση του προϋπολογισμού μεταφέρεται για το πενθήμερο 12 έως 16 Δεκεμβρίου (αντί για 13 - 17) καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να συμμετάσχει στις κρίσιμες εργασίες της συνόδου.

