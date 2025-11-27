Μια ημέρα νωρίτερα η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό λόγω της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων
Μια ημέρα νωρίτερα η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό λόγω της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων
Αντί για τις 13 Δεκεμβρίου, η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 12 Δεκεμβρίου
Ανατροπή του προγραμματισμού συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού στην Ολομέλεια της Βουλής προκαλεί η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων που ορίστηκε για τις 17 Δεκεμβρίου 2015.
Σύμφωνα με τη νεότερη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων του κοινοβουλίου η συζήτηση του προϋπολογισμού μεταφέρεται για το πενθήμερο 12 έως 16 Δεκεμβρίου (αντί για 13 - 17) καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να συμμετάσχει στις κρίσιμες εργασίες της συνόδου.
Σύμφωνα με τη νεότερη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων του κοινοβουλίου η συζήτηση του προϋπολογισμού μεταφέρεται για το πενθήμερο 12 έως 16 Δεκεμβρίου (αντί για 13 - 17) καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να συμμετάσχει στις κρίσιμες εργασίες της συνόδου.
Ειδήσεις σήμερα:
Live χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Adel - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες σε 7 περιοχές
Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μιλάει για όλα: Οι κοινωνικές δράσεις, η μητρότητα, το βαρύ οικογενειακό όνομα και η πολιτική
«Η Ρεάλ υπέφερε στον Πειραιά παρά τα τέσσερα γκολ»: Τα σχόλια στην Ισπανία για την εμφάνιση του Ολυμπιακού
Live χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Adel - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες σε 7 περιοχές
Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μιλάει για όλα: Οι κοινωνικές δράσεις, η μητρότητα, το βαρύ οικογενειακό όνομα και η πολιτική
«Η Ρεάλ υπέφερε στον Πειραιά παρά τα τέσσερα γκολ»: Τα σχόλια στην Ισπανία για την εμφάνιση του Ολυμπιακού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα