Κυριάκος Μητσοτάκης: Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες του ΕΛΚ για το ζήτημα της Ουκρανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης: Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες του ΕΛΚ για το ζήτημα της Ουκρανίας

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι θετική η πρόοδος που διαφαίνεται στις συνομιλίες Ουκρανίας - ΗΠΑ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα της Ουκρανίας.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι θετική η πρόοδος που διαφαίνεται στις συνομιλίες Ουκρανίας - ΗΠΑ, ενώ τόνισε ότι το αποτέλεσμα πρέπει να είναι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, με αξιοπρέπεια για την Ουκρανία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το απαραβίαστο των συνόρων οφείλει να γίνεται σεβαστό και ότι δεν μπορεί να μπαίνει σε διαπραγμάτευση η ανάγκη για ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

