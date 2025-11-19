Σε 364 από 750 μέρες εκδίδονται οι αποφάσεις των πρωτοδικείων με τον νέο Δικαστικό Χάρτη

Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης μειώθηκε στις 227 ημέρες από 376, δηλαδή η έκδοση των αποφάσεων μειώθηκε από 1 χρόνο σε 7,5 μήνες.Στο Πρωτοδικείο Πειραιά μειώθηκε στις 280 ημέρες από τις 364, δηλαδή η έκδοση των αποφάσεων μειώθηκε από τον έναν χρόνο στους 9 μήνες περίπου.Παράλληλα, ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων στις πρωτοδικειακές περιφέρειες της χώρας μειώθηκε σημαντικά, με τις ημέρες να περιορίζονται από 705 σε 364. Δηλαδή, επήλθε μείωση του χρόνου έκδοσης των αποφάσεων κατά περίπου 53,2% (από τα δυο χρόνια σε ένα έτος περίπου), γεγονός που καταδεικνύει ταχύτερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων.Την ίδια στιγμή, από την εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πριν την εφαρμογή του, το ποσοστό εκκαθάρισης στο σύνολο των Πρωτοδικείων της χώρας, αυξήθηκε από 90% στην περίοδο 16/09/2023–30/06/2024 και σε 98,7% την περίοδο 16/09/2024–30/06/2025. Κάτι που μαρτυρά σχεδόν πλήρη διεκπεραίωση των δικαστικών υποθέσεων.Στην παρουσίαση παραβρέθηκαν ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, οι ηγεσίες του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ.λπ.