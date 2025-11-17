Γεωργιάδης: Η έλλειψη σε νοσηλευτές το βασικότερο πρόβλημα του ΕΣΥ - Σιχαίνομαι το φακελάκι

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε ότι δεν έχει καμία αμφιβολία ότι το φακελάκι υπάρχει.

«Προσωπικά το σιχαίνομαι. Είμαι πολύ αυστηρός με αυτό, όταν γίνει καταγγελία, ο γιατρός φεύγει αμέσως από το σύστημα. Δεν έχω την παραμικρή ανοχή στο φακελάκι».

Εξήγησε, δε, ότι το θεωρεί το πιο ανήθικο πράγμα για δύο λόγους. «Ένας γιατρός αξιοποιεί την ισχύ που του δίνει η σχέση του σε έναν άνθρωπο που έχει πολύ μεγάλη αδυναμία και επειδή έχω δώσει στους γιατρούς το δικαίωμα να κάνουν ιδιωτικό έργο και άρα αν κάποιος θέλει να βγάλει παραπάνω λεφτά, μπορεί να πάει να κάνει χειρουργεία. Άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το φακελάκι».

«Δεν είναι τόσο εύκολο να φέρεις ένα γιατρό από το εξωτερικό»

