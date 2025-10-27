Δρυμιώτης για τις απουσίες από την κηδεία Σαββόπουλου: Το να είσαι Αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας
Δρυμιώτης για τις απουσίες από την κηδεία Σαββόπουλου: Το να είσαι Αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας
«Ο Σαββόπουλος ήταν πραγματικά η επιτομή του ελληνισμού» ανέφερε ο πολιτικός αναλυτής
Ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σχολίασε την απουσία εκπροσώπων της Αριστεράς από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.
Όπως τόνισε, «για εμένα ήταν οι άδειες καρέκλες στην κηδεία του Σαββόπουλου, πρέπει να προβληματίσουν τον κάθε σκεπτόμενο Έλληνα. Δηλαδή, πλέον το να είσαι Αριστερός, έχει καταλήξει να είναι -εγώ θα πω-, να μην είσαι Έλληνας».
Ο Δρυμιώτης πρόσθεσε με έμφαση ότι «ο Σαββόπουλος τι ήταν; Ήταν πραγματικά η επιτομή του ελληνισμού. Είναι ντροπή για την Ελλάδα. Και πρέπει να το καταλάβουν αυτοί που τους καθοδηγούν».
«Δηλαδή τι σημαίνει αυτό; Όσοι αριστεροί καλλιτέχνες παίρνουν θέση δημόσια θα πρέπει όσοι είναι δεξιοί να μην πηγαίνουν στις παραστάσεις τους;» κατέληξε.
