Δρυμιώτης για τις απουσίες από την κηδεία Σαββόπουλου: Το να είσαι Αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ανδρέας Δρυμιώτης Διονύσης Σαββόπουλος Κηδεία

Δρυμιώτης για τις απουσίες από την κηδεία Σαββόπουλου: Το να είσαι Αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας

«Ο Σαββόπουλος ήταν πραγματικά η επιτομή του ελληνισμού» ανέφερε ο πολιτικός αναλυτής

Δρυμιώτης για τις απουσίες από την κηδεία Σαββόπουλου: Το να είσαι Αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας
177 ΣΧΟΛΙΑ
Ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σχολίασε την απουσία εκπροσώπων της Αριστεράς από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

Όπως τόνισε, «για εμένα ήταν οι άδειες καρέκλες στην κηδεία του Σαββόπουλου, πρέπει να προβληματίσουν τον κάθε σκεπτόμενο Έλληνα. Δηλαδή, πλέον το να είσαι Αριστερός, έχει καταλήξει να είναι -εγώ θα πω-, να μην είσαι Έλληνας».

Ο Δρυμιώτης πρόσθεσε με έμφαση ότι «ο Σαββόπουλος τι ήταν; Ήταν πραγματικά η επιτομή του ελληνισμού. Είναι ντροπή για την Ελλάδα. Και πρέπει να το καταλάβουν αυτοί που τους καθοδηγούν».

«Δηλαδή τι σημαίνει αυτό; Όσοι αριστεροί καλλιτέχνες παίρνουν θέση δημόσια θα πρέπει όσοι είναι δεξιοί να μην πηγαίνουν στις παραστάσεις τους;» κατέληξε.




Ειδήσεις σήμερα:

Οργή στο ΠΑΣΟΚ από την απουσία Ανδρουλάκη στην κηδεία Σαββόπουλου και τον διευθυντή της... μιας ημέρας

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Έγινε χαμός όταν ο Αλόνσο έβγαλε τον Βινίσιους - «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα»

Δείτε σε ποιους καταυλισμούς Ρομά θα μπουν 300 αστυνομικοί - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για τα hot spot της παρανομίας
177 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης