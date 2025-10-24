Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Μητσοτάκη για τη λειψυδρία στην Αττική

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, που ήταν προπαρασκευαστική, συζητήθηκε η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων – Ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες - Για έναν χρόνο επαρκούν τα αποθέματα νερού στην Αττική