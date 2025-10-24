Χατζηβασιλείου: Θεσμικές ακροβασίες του κ. Δούκα για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Οι Αθηναίοι θα κάνουν σ’ εκείνον αγωγή για ελλιπή καθαριότητα

Κλείσιμο

«Παρακολουθώ τις θεσμικές ακροβασίες του κ. Δούκα τις τελευταίες ημέρες. Έχω να πω το εξής: το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα είναι μία χαρά, με καθαριότητα και τάξη. Η κυβέρνηση είναι εδώ για να κινηθεί όπως πρέπει», δήλωσε ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της ΝΔ, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στα Παραπολιτικά FM το μεσημέρι της Παρασκευής.Ο κ. Χατζηβασιλείου άσκησε έντονη κριτική στον Δήμαρχο Αθηναίων, σημειώνοντας ότι «ο κ. Δούκας επιδίδεται σε θεσμικές ακροβασίες, αντί να ασχοληθεί με το πραγματικό πρόβλημα της Αθήνας, που είναι η ελλιπής καθαριότητα». Όπως είπε, «στο τέλος οι Αθηναίοι θα του κάνουν αγωγή, γιατί η πρωτεύουσα παραμένει σε πολλά σημεία της μια βρώμικη πόλη».«Ας αποφασίσει, λοιπόν, ο κ. Δούκας τι θέλει να είναι: δήμαρχος ή μελλοντικός κυβερνήτης της χώρας; Ας ασχοληθεί με τα του οίκου του και ας αφήσει την κυβέρνηση να κάνει τη δουλειά της», πρόσθεσε ο Βουλευτής Σερρών.Αναφερόμενος στην τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, υπογράμμισε πως «η τροπολογία ήρθε στη Βουλή σωστά γραμμένη, με την υπογραφή επτά υπουργών», τονίζοντας ότι «κανένας υπουργός δεν θα υπέγραφε ένα κείμενο χωρίς να συμφωνεί απολύτως με το περιεχόμενό του». Όπως εξήγησε, «η τροπολογία ήρθε να βάλει τέλος σε ένα θολό τοπίο αρμοδιοτήτων και να προστατεύσει έναν χώρο εθνικού χαρακτήρα και υψηλού συμβολισμού».«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι εθνικό. Η συντήρηση και η ανάδειξή του περνούν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ η περιφρούρηση της τάξης, όπως συμβαίνει σε όλους τους δημόσιους χώρους, ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία», σημείωσε ο κ. Χατζηβασιλείου, απαντώντας στις αιχμές του Δημάρχου Αθηναίων.Παράλληλα, κατηγόρησε τον κ. Δούκα για ειρωνική και ατυχή στάση απέναντι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υπογραμμίζοντας ότι «το ΥΕΘΑ και η κυβέρνηση αντέδρασε ορθώς και θεσμικά». Όπως είπε, «η κυβέρνηση δεν καλλιεργεί ούτε τοξικότητα ούτε διχασμό. Λέμε να ενωθούμε, όχι να διχαστούμε, για αυτονόητα ζητήματα εθνικού σεβασμού».Ο Βουλευτής Σερρών τόνισε ότι «η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τη μεγάλη, σιωπηλή πλειοψηφία των πολιτών - των νοικοκυραίων που πιστεύουν στην τάξη, την πρόοδο και την προκοπή». «Αυτή η πλειοψηφία στηρίζει την κυβέρνηση, γιατί ξέρει ότι προχωρά με σχέδιο και σοβαρότητα, όχι με λαϊκισμούς και θεσμικές ακροβασίες», τόνισε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.Αναφερόμενος στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες ο πρώην ΥΦΥΠΕΞ επεσήμανε ότι «η Ελλάδα πρόβαλε τη σωστή θέση, ζητώντας προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης με λογική 360 μοιρών, δηλαδή όχι μόνο στα ανατολικά αλλά και στα νότια». Τόνισε ακόμη πως «ο Πρωθυπουργός ορθώς ζητά από την ΕΕ να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στις αποφάσεις για την αντιπυραυλική ασπίδα μέσα από έκδοση ευρωομολόγου», ενώ παράλληλα «η κυβέρνηση συνεχίζει να αναζητά λύσεις για φθηνότερη ενέργεια στα νοικοκυριά και προωθεί νέες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για το στεγαστικό, μετά την επιτυχία των προγραμμάτων “Σπίτι μου 1 και 2”».