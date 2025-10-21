Πολάκης κατά Γεωργιάδη και Καρανίκα για τις φιλοφρονήσεις για το 1566: «Όταν κατεβαίνεις τη σκάλα της αυτογελοιοποίησης…»

Με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο Παύλος Πολάκης επιτέθηκε στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Νίκο Καρανίκα - Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «νομιμοποίηση του ρεσάλτου» και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «μοιράζει εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης»