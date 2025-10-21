Πολάκης κατά Γεωργιάδη και Καρανίκα για τις φιλοφρονήσεις για το 1566: «Όταν κατεβαίνεις τη σκάλα της αυτογελοιοποίησης…»
Πολάκης κατά Γεωργιάδη και Καρανίκα για τις φιλοφρονήσεις για το 1566: «Όταν κατεβαίνεις τη σκάλα της αυτογελοιοποίησης…»
Με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο Παύλος Πολάκης επιτέθηκε στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Νίκο Καρανίκα - Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «νομιμοποίηση του ρεσάλτου» και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «μοιράζει εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης»
Έντονη αντίδραση προκάλεσε στον Παύλο Πολάκη η δημόσια ανταλλαγή θετικών σχολίων μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του πρώην συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Νίκου Καρανίκα, με αφορμή τη λειτουργία της νέας τηλεφωνικής υπηρεσίας 1566 για ραντεβού και εξυπηρέτηση πολιτών στο ΕΣΥ.
Η ανταλλαγή αυτή προκάλεσε αιχμηρή τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη. Σε μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία απευθύνθηκε ονομαστικά στους δύο, γράφοντας: «Όταν αποφασίζεις να κατεβείς τη σκάλα της αυτογελοιοποίησης, φτάνεις στο τελευταίο σκαλοπάτι και γίνεσαι η μαριονέτα και ο κλόουν του κάποτε εχθρού».
Ο κ. Πολάκης παρέθεσε στη συνέχεια σειρά φωτογραφιών από έγγραφα και αναρτήσεις, κατηγορώντας τον υπουργό Υγείας ότι παρουσιάζει ως δημόσιο και ανέξοδο έργο μια σύμβαση ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ που, όπως υποστηρίζει, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης: «Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει κόστος 27.000.000 ευρώ για ένα χρόνο και μέσα εκεί υπάρχει και το 1566», αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως «η δουλειά θα συνεχίσει να γίνεται από την ΗΔΙΚΑ», όπως –κατά τον ίδιο– προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός του ΣΥΡΙΖΑ.
Στην ίδια ανάρτηση, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας καταγγέλλει ότι «η εταιρεία του Δέτση γίνεται κυρίαρχη στον χώρο, παίρνοντας δουλειές από παντού με εντολή Μαξίμου» και κάνει λόγο για «φαγοπότι» με ευρωπαϊκά κονδύλια: «Έτσι γίνεται το έργο τους – τρώνε τα λεφτά του ΤΑΑ χωρίς να μείνει τίποτα. Κατάλαβες, Καρανίκα; Γι’ αυτό σου χαϊδεύει το κεφαλάκι ο Άδωνις. Γιατί του νομιμοποιείς το ρεσάλτο», καταλήγει ο κ. Πολάκης.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο Νίκος Καρανίκας είχε προηγουμένως δημοσιεύσει ανάρτηση με την οποία επαινούσε τη λειτουργία του 1566, τονίζοντας ότι «είναι μια δωρεάν υπηρεσία που υπηρετεί τον λαό» και καταργεί την ανάγκη πληρωμής ιδιωτικών εταιρειών για τον προγραμματισμό ιατρικών ραντεβού. Παράλληλα, διερωτήθηκε γιατί το μέτρο αυτό δεν είχε εφαρμοστεί νωρίτερα, επισημαίνοντας πως «ο δεξιός Άδωνις το έκανε, ενώ δεν το έκανε η Αριστερά», κάτι που χαρακτήρισε «ιδεολογικό μπέρδεμα».
Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση –αλλά και την αποδοχή– του υπουργού Υγείας, ο οποίος απάντησε δημόσια, γράφοντας:«Έχω πει εδώ και χρόνια ότι για τον άνθρωπο αυτό είχα πέσει εντελώς έξω. Τελικά ήταν μάλλον από τους πιο ικανούς και έντιμους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Απολαμβάνω πάντα τις συζητήσεις μαζί του, διότι έχει πάντα επιχειρήματα και καλοπροαίρετη διάθεση, πράγμα σπάνιο για έναν Αριστερό».
ΠΡΟΣ ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ και ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΝΙΚΑ Οταν αποφασιζεις να κατεβεις τη σκαλα της αυτογελοιοποιησης ,φτανεις στο...Posted by Παυλος Πολακης on Tuesday, October 21, 2025
Το 1566 μας υπηρετεί δωρεάν. Η ανάρτηση μου δεν θα ευχαριστήσει ούτε θα χαϊδέψει τα φανατικά μυαλά της αυτοαναφορικής...Posted by Νίκος Καρανίκας on Thursday, October 2, 2025
Ανάρτηση για το 1566 από τον φίλο μου τον κ. Νίκο Καρανίκα. Έχω πει εδώ και χρόνια, ότι για τον άνθρωπο αυτό είχα πέσει εντελώς έξω. Τελικά ήταν μάλλον από τους πιο ικανούς και έντιμους συνεργάτες του @atsipras απολαμβάνω πάντα τις συζητήσεις μαζί του και τις ιδεολογικές μας…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 21, 2025
