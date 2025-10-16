Κώστας Τσιάρας: Δεν λιγοψύχησα ποτέ, ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου
Κώστας Τσιάρας: Δεν λιγοψύχησα ποτέ, ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα περί υποβολής παραίτησής του

Κατηγορηματικά διαψεύδει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τα δημοσιεύματα περί παραίτησής του, λόγω των προβλημάτων που έχουν προκαλέσει στον αγροτικό κόσμο οι καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων.

«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου» τονίζει ο κ. Τσιάρας σε ανάρτησή του στο Facebook, λέγοντας ότι η αξιοπιστία των σεναρίων «χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους εμπνευστές τους και όσους πρόθυμα τα υπηρετούν».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο κ. Τσιάρας είχε υποβάλει την παραίτησή του, η οποία δεν είχε γίνει ακόμη αποδεκτή. 

Αναλυτικά η δήλωση του Κώστα Τσιάρα:


«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου. Με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνουμε ως κυβέρνηση, μια μάχη διαρκή και θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα και την αποκατάσταση της διαφάνειας στο σύστημα πληρωμών.

Η αξιοπιστία αυτών των σεναρίων που διακινούνται χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους εμπνευστές τους και όσους πρόθυμα τα υπηρετούν»,
