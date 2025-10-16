Δείτε βίντεο: Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Τάσος Νικολαΐδης ζήτησε να χωριστούν… η Μυτιλήνη και η Λέσβος
Δείτε βίντεο: Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Τάσος Νικολαΐδης ζήτησε να χωριστούν… η Μυτιλήνη και η Λέσβος

Μια μάλλον λανθασμένη αναφορά έκανε ο βουλευτής, μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου

Δείτε βίντεο: Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Τάσος Νικολαΐδης ζήτησε να χωριστούν… η Μυτιλήνη και η Λέσβος
Τον διαχωρισμό Μυτιλήνης και Λέσβου βάλθηκε να κάνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Τάσος Νικολαΐδης στη Βουλή.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης νομοσχεδίου για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, της Βουλής ο κ. Νικολαΐδης θέλησε να κάνει τις παρατηρήσεις του στο άρθρο 17, που αναφέρεται στη διάρθρωση της ΥΠΑ σε οργανικές μονάδες.

«Αναμένουμε σαφή εξήγηση γιατί ενώ πολύ σωστά έγινε διαχωρισμός του τμήματος παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ελεγχόμενων περιφερειακών αερολιμένων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, και ορθώς υπάρχουν πλέον δύο ξεχωριστά τμήματα, γιατί δεν έγινε το ίδιο και στις υπόλοιπες περιπτώσεις», είπε και διευκρίνισε ότι θέλει εξηγήσεις «γιατί παραμένουν μαζί Θεσσαλονίκη και Σκιάθος, Κέρκυρα και Ιωάννινα, Σάμος και Χίος, Μυτιλήνη και Λέσβος».

Το πιθανότερο είναι ότι ο βουλευτής δεν ήθελε να διαχωρίσει Μυτιλήνη και Λέσβο, κάτι πρακτικά αδύνατον, αλλά των τμημάτων Μυτιλήνης και Λήμνου, όπως αναφέρεται ρητά στο συγκεκριμένο άρθρο του νομοσχεδίου.


