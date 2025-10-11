Θεοδωρικάκος: Τους επόμενους μήνες αναμένεται η έναρξη νέων καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου, που απευθύνονται, κυρίως, στις ΜμΕ

HERADO - HELLENIC RADIATIONDOSIMETRY AE - Βραβείο Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογικής ΑνάπτυξηςRECORD PLASTICINE, Παραγωγή και Διάθεση Πλαστελίνης και Συναφών Ειδών - Βραβείο Περιβάλλοντος και Πράσινης ΑνάπτυξηςΖΥΛΙΕΤ ΑΡΜΑΝΤ ΑΕ, Έρευνας, Παραγωγής, Εμπορίας Καλλυντικών και Φαρμακευτικών Ειδών - Βραβείο Γυναικείας ΕπιχειρηματικότηταςΒΕΡΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Βραβείο Γυναικείας ΕπιχειρηματικότηταςΕ.Γ ΠΟΛΥΚΑΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (Ποτοποιία Πολυκαλά) - Βραβείο Ιστορικής ΕπιχείρησηςΦΡΟΥΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - Στρατιωτικές Στολές- Βραβείο Ιστορικής ΕπιχείρησηςΑφοί ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ - Ζαχαροπλαστείο - Βραβείο Οικογενειακής ΕπιχείρησηςIL TOTO ΑΕ - Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής ΕυθύνηςΕπιπλέον, απονεμήθηκε ειδική τιμητική διάκριση στην εταιρεία KNOWLEDGE ΑΕ, για τη συμβολή της στην εκπαίδευση και την ενίσχυση της επιχειρηματικής γνώσης.Νέο λογότυποΣτο πλαίσιο της εκδήλωσης, έγινε προβολή επετειακού βίντεο με τίτλο «Ένας Αιώνας Μπροστά» και παρουσιάστηκε το νέο λογότυπο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σηματοδοτώντας τον εκσυγχρονισμό και την πορεία του προς το μέλλον.