Διεθνή Μέσα στρέφουν τα φώτα τους στην Αττική: Μία σταθερή αξία του ελληνικού τουρισμού

Όπως σημειώνει η «La Quotidienne» στο πρόσφατο άρθρο της, «». Αυτή η διεθνής αναγνώριση επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική που εφαρμόζει η Περιφέρεια Αττικής έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και στη βελτίωση του συνολικού τουριστικού προϊόντος.Από το Παρίσι, όπου η Περιφέρεια ξεκίνησε έναν νέο κύκλο διεθνούς παρουσίας για τη φετινή σεζόν, το μήνυμα είναι σαφές: η Αττική χτίζει βήμα-βήμα την ταυτότητά της ως διεθνής προορισμός πρώτης επιλογής και ταυτόχρονα ως πυλώνας βιώσιμης ανάπτυξης.