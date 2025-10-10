Πιερρακάκης: Αποστολή και ευθύνη μας, οι μεταρρυθμίσεις να προχωρήσουν με ευελιξία και ταχύτητα
Πιερρακάκης: Αποστολή και ευθύνη μας, οι μεταρρυθμίσεις να προχωρήσουν με ευελιξία και ταχύτητα
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης και της οικονομικής φιλοδοξίας, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του ECOFIN στο Λουξεμβούργου
«Αποστολή και ευθύνη μας, οι μεταρρυθμίσεις να προχωρήσουν με ευελιξία και ταχύτητα», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος σήμερα στη συνεδρίαση του ECOFIN στο Λουξεμβούργο.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός προέβη στην εξής δήλωση:
«H ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, έναν προϋπολογισμό που προβλέπει αύξηση του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης στο 2,4%, πρωτογενές πλεόνασμα 2,8%, περαιτέρω αποκλιμάκωση του χρέους και τη μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση- αύξηση περίπου 10%.
Οι παραπάνω αριθμοί αποτυπώνουν μια οικονομία ανθεκτική, μια οικονομία που αναπτύσσεται, μια οικονομία που καταφέρνει να αντιμετωπίζει τα κοινωνικά προβλήματα. Ταυτόχρονα, αποτελούν απόδειξη του γεγονότος ότι ο μόνος δρόμος για βιώσιμη ανάπτυξη είναι να είμαστε, αφενός, δημοσιονομικά συνετοί και, αφετέρου, οικονομικά φιλόδοξοι.
Κάθε κράτος- μέλος μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, και αυτό θα το πετύχουμε εάν εμβαθύνουμε την Ένωσή μας και αν εξαλείψουμε τα κρυφά εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών. Αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε στο Λουξεμβούργο: ένα πλήρες φάσμα θεμάτων, από την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων έως την εξάλειψη των κρυφών εμποδίων στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, μέχρι και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του νομισματικού μας συστήματος.
Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να υλοποιηθούν με ευελιξία και ταχύτητα. Αυτή είναι η αποστολή μας, αυτή είναι η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες της Ένωσής μας».
