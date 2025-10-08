Δρυμιώτης: Από δήμαρχος, κλητήρας ο Τσίπρας - Αυτός θα φέρει ρούχα στην απογυμνωμένη, όπως είπε, Βουλή;

Ο πολιτικός αναλυτής μίλησε για το κενό εξουσίας στην Κεντροαριστερά, καθώς «ο Ανδρουλάκης δεν εκφράζει ούτε τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ» - Η Καρυστιανού μιλάει στο θυμικό του κόσμου, είναι λάθος να σκεφτόμαστε πως μπορεί να δημιουργήσει κόμμα, πρόσθεσε - Τι είπε για Σαμαρά