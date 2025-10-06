Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορείς να κλείσεις δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης ΕΣΥ Ραντεβού Γιατροί

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορείς να κλείσεις δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Το ΕΣΥ αλλάζει, τονίζει ο πρωθυπουργός σε βίντεό του στο TikTok

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορείς να κλείσεις δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με την ψηφιοποίηση και την απλοποίηση της διαδικασίας κλεισίματος ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ. Για πρώτη φορά, οι πολίτες μπορούν να κλείνουν δωρεάν ραντεβού με γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ένα απλό κλικ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ανάρτησή του στο TikTok να τονίζει πως «το ΕΣΥ αλλάζει».

«Το ήξερες ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορείς να κλείσεις δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα κλικ; Μπαίνεις στο finddoctors.gov.gr ή στο My Health App ή απλά καλείς στο 1566. Η μεγάλη καινοτομία είναι ότι τώρα μπορείς να κλείσεις ραντεβού και στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Διαλέγεις ειδικότητα, κλείνεις ραντεβού γρήγορα, εύκολα και κυρίως δωρεάν. Είναι μια επανάσταση στο ΕΣΥ και είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί στις δύο πρώτες μέρες εφαρμογής αυτής της τολμηρής πρωτοβουλίας κλείστηκαν πάνω από 100.000 ραντεβού και έγιναν πάνω από 300.000 τηλεφωνικές κλήσεις», σημειώνει σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok ο πρωθυπουργός.

«Τώρα που προσθέσαμε και τα νοσοκομεία πήγαμε από τα 3.000.000 διαθέσιμα ραντεβού στα 10.000.000 διαθέσιμα ραντεβού. Και αν ακόμα έχετε κάποιες δυσκολίες να κλείσετε ραντεβού λίγο την υπομονή σας. Πολύ σύντομα το σύστημα θα ρολάρει τελείως. Το ΕΣΥ αλλάζει», καταλήγει στη δήλωσή του.

Το ΕΣΥ αλλάζει!

