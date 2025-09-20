Στο Λευκό Οίκο ο Ερντογάν με deals, στην Αθήνα η Γκιλφόιλ τον Οκτώβριο - «Βαριά» η ατζέντα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Όπως τόνισε η κυρία Γκιλφόιλ, “«Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία”.“Η Ελλάδα είναι το λίκνο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου — τα ίδια ιδανικά που ενέπνευσαν τους Ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών και συνεχίζουν να καθιστούν την Αμερική τη σπουδαιότερη χώρα στον κόσμο. Ως Πρέσβης, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες Συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο” επισήμανε ακόμη η κυρία Γκιλφόιλ, καταλήγοντας πως “σκοπεύω να είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».Ήδη, στην πρώτη επίσημη δήλωση της νέας Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η κυρία Γκιλφόιλ οριοθέτησε με σαφήνεια το πεδίο, λέγοντας πως ζητούμενο για την ίδια συνιστά η “προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο”, η οποία περιλαμβάνει τόσο τη γειτονική χώρα, όσο και μια ευρύτερη περίμετρο που ενέχει υψηλούς κινδύνους και αιματηρές συρράξεις.