Δημοσκόπηση RealPolls: Οριακή άνοδος για τη ΝΔ μετά τη ΔΕΘ – Σε μονοψήφια ποσοστά τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Για τα μέτρα της ΔΕΘ

Στην αντίστοιχη ερώτηση για τοντο 72,6% απάντησε ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να τον ψηφίσει. Μόλις το 3,2% δήλωσε ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσει ένα κόμμα με επικεφαλής τον κ. Σαμαρά και άλλο ένα 7% ότι είναι «αρκετά πιθανό». «Λίγο πιθανό» δήλωσε το 15%.Για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στητο 38,7% των πολιτών τα κρίνει είτε «πολύ θετικά», είτε «μάλλον θετικά», ενώ ένα 54,4% τα κρίνει «πολύ αρνητικά» και «μάλλον αρνητικά».Σε ερώτηση «Πιστεύετε ότι τα οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν θα βελτιώσουν την καθημερινότητά σας;», η πλειονότητα απαντά «όχι». Συγκεκριμένα, «μάλλον όχι» λέει το 26,6% ενώ το 47% απαντά «σίγουρα όχι». «Σίγουρα ναι» λέει το 6% και «μάλλον ναι» το 16,8%.Το βασικό ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες είναι η. Το 32,9% δηλώνει ότι το εισόδημά τους «καλύπτει τις βασικές ανάγκες, αλλά με δυσκολία». Το 32% απάντησε «καλύπτει τις βασικές ανάγκες χωρίς όμως να σας περισσεύει για αποταμίευση», ενώ το 18,2% λέει ότι το εισόδημα «δεν καλύπτει ούτε τις βασικές καθημερινές ανάγκες». Το 12,1% δήλωσε «καλύπτει τις ανάγκες και περισσεύει λίγο για αποταμίευση».Σε ερώτηση «Αν αλλάξει η παρούσα κυβέρνηση, πιστεύετε ότι θα βελτιωθεί η οικονομική σας κατάσταση και οι συνθήκες διαβίωσης σας», οι πολίτες απάντησαν: Το 9,4% «σίγουρα θα βελτιωθεί», το 26,4% «μάλλον θα βελτιωθεί», το 17,6% «θα μείνει σταθερή», το 15,4% «μάλλον θα χειροτερέψει», το 14,1% «σίγουρα θα χειροτερέψει» και το 17% «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ»