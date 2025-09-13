Δημοσκόπηση RealPolls: Οριακή άνοδος για τη ΝΔ μετά τη ΔΕΘ – Σε μονοψήφια ποσοστά τα κόμματα της αντιπολίτευσης
Δημοσκόπηση RealPolls: Οριακή άνοδος για τη ΝΔ μετά τη ΔΕΘ – Σε μονοψήφια ποσοστά τα κόμματα της αντιπολίτευσης
Η ΝΔ συγκεντρώνει 23,8% στην πρόθεση ψήφου έναντι μόλις 9,7% του ΠΑΣΟΚ - Αρνητικοί οι πολίτες σε κόμμα Τσίπρα και σε κόμμα Σαμαρά
Οριακή άνοδο για τη ΝΔ και μονοψήφια ποσοστά για τα κόμματα της αντιπολίτευσης δίνει δημοσκόπηση της RealPolls για το protagon.gr, που διεξήχθη το διημερο 10-11 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μετά την ομιλία και τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, σε δείγμα 1.820 ατόμων.
Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ διατηρεί 14,1 μονάδες προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνοντας 23,8% και καταγράφει οριακή άνοδο σε σύγκριση με τη μέτρηση του Ιουλίου που ήταν 23,7%.
Χαμηλές πτήσεις διαπιστώνονται στην αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ αγγίζει το 9,7% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,1%, το ΚΚΕ με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,6% και η Φωνή Λογικής με 3,8%. Από την άλλη πλευρά, το 20,4% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει.
Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ καταγράφεται στο 27,9%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 13,8%, η Ελληνική Λύση με 10,8% και η Πλεύση Ελευθερίας με 9,5%, ΣΥΡΙΖΑ με 7,9% και το ΚΚΕ με 7,6%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 6,3% και η Φωνή Λογικής 5,3%. Άλλο κόμμα λέει το 4,2%.
Στους μετέχοντες στη δημοσκόπηση τέθηκε το ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε έναν κομματικό φορέα του οποίου αρχηγός θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας;». Αρνητικό εμφανίζεται το 64,5% που απαντά «καθόλου πιθανό». Το 12,7% λέει «πολύ πιθανό», το 9,1% «αρκετά πιθανό» και το 11,1% «λίγο πιθανό».
Αρνητικοί οι πολίτες σε κόμμα Τσίπρα και σε κόμμα Σαμαρά
Στους μετέχοντες στη δημοσκόπηση τέθηκε το ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε έναν κομματικό φορέα του οποίου αρχηγός θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας;». Αρνητικό εμφανίζεται το 64,5% που απαντά «καθόλου πιθανό». Το 12,7% λέει «πολύ πιθανό», το 9,1% «αρκετά πιθανό» και το 11,1% «λίγο πιθανό».
Στην αντίστοιχη ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά το 72,6% απάντησε ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να τον ψηφίσει. Μόλις το 3,2% δήλωσε ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσει ένα κόμμα με επικεφαλής τον κ. Σαμαρά και άλλο ένα 7% ότι είναι «αρκετά πιθανό». «Λίγο πιθανό» δήλωσε το 15%.
Το βασικό ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες είναι η κάλυψη των βασικών αναγκών. Το 32,9% δηλώνει ότι το εισόδημά τους «καλύπτει τις βασικές ανάγκες, αλλά με δυσκολία». Το 32% απάντησε «καλύπτει τις βασικές ανάγκες χωρίς όμως να σας περισσεύει για αποταμίευση», ενώ το 18,2% λέει ότι το εισόδημα «δεν καλύπτει ούτε τις βασικές καθημερινές ανάγκες». Το 12,1% δήλωσε «καλύπτει τις ανάγκες και περισσεύει λίγο για αποταμίευση».
Σε ερώτηση «Αν αλλάξει η παρούσα κυβέρνηση, πιστεύετε ότι θα βελτιωθεί η οικονομική σας κατάσταση και οι συνθήκες διαβίωσης σας», οι πολίτες απάντησαν: Το 9,4% «σίγουρα θα βελτιωθεί», το 26,4% «μάλλον θα βελτιωθεί», το 17,6% «θα μείνει σταθερή», το 15,4% «μάλλον θα χειροτερέψει», το 14,1% «σίγουρα θα χειροτερέψει» και το 17% «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ»
.
Για τα μέτρα της ΔΕΘ
.
