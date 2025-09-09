Δένδιας: Σε λίγες εβδομάδες στον Φαληρικό Όρμο ο «ΚΙΜΩΝΑΣ», η πρώτη φρεγάτα Belharra

Ολοκληρώνεται η διαπραγμάτευση και για τις δύο ιταλικές φρεγάτες Bergamini, ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στην τελετή εγκαινίων του Θεραπευτηρίου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων