Το Μαξίμου δεν θέλει να καταστήσει πόλο τους «5» της ΝΔ: Αναμένεται απάντηση Μητσοτάκη και Σκέρτσου για το επιτελικό κράτος
Με ανοιχτή επιστολή οι 5 βουλευτές της ΝΔ ζητούν ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, θέτουν ερωτήματα για τη λειτουργικότητα του επιτελικού κράτους και προτάσσουν την ανάγκη της ενίσχυσης του ρόλου του βουλευτή
Μια ακόμη πολιτική φουσκοθαλασσιά καλείται να διαχειριστεί το Μέγαρο Μαξίμου μετά την ανοιχτή επιστολή των 5 βουλευτών της ΝΔ μέσω της εφημερίδας «Τα Νέα», με την οποία ζητούν ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, θέτουν ερωτήματα για τη λειτουργικότητα του επιτελικού κράτους και προτάσσουν την ανάγκη της ενίσχυσης του ρόλου του βουλευτή.
Το κείμενο συζητήθηκε στον «πρωινό καφέ» του Μεγάρου Μαξίμου, όπου κρίθηκε ότι το περιεχόμενο είναι μάλλον αναντίστοιχης οξύτητας εν σχέσει με τον τίτλο που επελέγη. Δεν διαφεύγει πάντως της προσοχής του κυβερνητικού επιτελείου ότι τα πυρά αφορούν ξανά εμμέσως πλην σαφώς το πρόσωπο του Άκη Σκέρτσου, χωρίς να αναφέρεται το όνομα του, ενώ παράλληλα το κείμενο δημοσιεύεται μια εβδομάδα πριν τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κυβερνώντος κόμματος.
Κάποιοι από τους βουλευτές, όπως ο Γιάννης Οικονόμου και ο Ανδρέας Κατσανιώτης έχουν κάνει κατά το πρόσφατο παρελθόν και δημόσιες παρεμβάσεις με αιχμές. Ο Γιάννης Παππάς και ο Φώντας Μπαραλιάκος έχουν κάνει κατά το παρελθόν σχετικές τοποθετήσεις στα κομματικά όργανα. Ο πέμπτος της σύνθεσης, ο βουλευτής Θανάσης Ζεμπίλης, είναι από τους πιο «ήσυχους» βουλευτές της ΝΔ, με ελάχιστες δημόσιες παρεμβάσεις.
Το Μέγαρο Μαξίμου πάντως δεν θέλει να καταστήσει τους «5» αυτόνομο πόλο, εξ ου και δεν αποδοκίμασε την επιστολή.
Μιλώντας στον Real Fm, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για «κόσμια επιστολή που έχει κάποια επιχειρήματα» και στην οποία αναγνωρίζονται επιτυχίες του επιτελικού κράτους. «Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα του ουσιαστικού διαλόγου. Μπαίνουμε μάλιστα και σε μια φάση συνεδρίου. Οι βουλευτές μας είναι το θεμέλιο της αντοχής μιας κυβέρνησης δεύτερης τετραετίας», είπε ο κ. Μαρινάκης, επιχειρώντας να «αποδραματοποιήσει» την παρέμβαση και να μην περάσει η αίσθηση του «αντάρτικου».
Και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης αναγνώρισε ότι η επιστολή «καταθέτει κάποιες πολιτικές απόψεις στο πλαίσιο του εσωκομματικού διαλόγου» και αναγνώρισε ότι δεν υπάρχουν μόνο επιτυχίες σε μια διακυβέρνηση επτά ετών. Σε σχέση δε με το ρόλο των βουλευτών, ο Κωστής Χατζηδάκης πρότεινε να εξεταστούν και πιο συγκεκριμένες ιδέες, καταθέτοντας ο ίδιος δυο προτάσεις: οι βουλευτικές τροπολογίες, οι οποίες σήμερα απορρίπτονται όταν δεν τις κάνει δεκτές ο υπουργός, να τίθενται σε ψηφοφορία εφόσον δεν έχουν οικονομικό περιεχόμενο. Και η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού να έχει ουσιαστικό ρόλο, όπως ισχύει στην Ευρωβουλή που ελέγχει την Κομισιόν για την πορεία εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού.
Βεβαίως, το ενδιαφέρον είναι τι θα απαντήσει ο Άκης Σκέρτσος, ο οποίος μετά τις 18:00 θα συμμετάσχει σε πάνελ του προσυνεδρίου της ΝΔ στο Ναύπλιο αναφερόμενος στο επιτελικό κράτος και σε παραδείγματα επιτυχημένης λειτουργίας του, αλλά και πώς θα τοποθετηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μιλά αργότερα στο ίδιο προσυνέδριο, με επίκεντρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.
Κατά πληροφορίες πάντως το αρχικό κείμενο που είχε συζητηθεί μεταξύ των βουλευτών είχε και σκληρότερες αιχμές, ευρύτερης διάστασης. Και βεβαίως αποτυπώνει την εσωτερική συζήτηση μεταξύ βουλευτών της ΝΔ, ενόψει και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Μια συζήτηση που έμπειρο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος θεωρεί αναμενόμενη εν πολλοίς μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, διερωτώμενο προς το protothema.gr αν οι διατυπώσεις θα ήταν οι ίδιες σε περίπτωση που οι «5» ή κάποιοι εξ αυτών ήταν μέλη της κυβέρνησης.
