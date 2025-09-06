ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

89η ΔΕΘ: Οι αφίξεις, τα στιγμιότυπα και τα παρασκήνια - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης 89η ΔΕΘ Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο

Όλα όσα κατέγραψαν οι κάμερες και ο φωτογραφικός φακός μέσα και έξω από το  Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο

Υπουργοί βουλευτές, ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματίες και δεκάδες εκπρόσωποι φορέων έδωσαν το «παρών» στην ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Τον τόνο έδωσαν από νωρίς στελέχη της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας που ανέμεναν τον πρωθυπουργό έξω από το Βελλίδειο και του επεφύλαξαν θερμή υπόδοχή. Μέσα στο Μέγαρο πολλά ήταν τα πηγαδάκια μέχρι να ξεκινήσει η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το Βελλίδειο



Η άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο
Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα Γκραμπόφσκι
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Βελλίδειο
Στιγμιότυπο από την ομιλία του πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ
Ο Θάνος Πλεύρης με τον Νικήτα Κακλαμάνη
Ο ευρωβουλευτής Φρέντης Μπελέρης
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο Παύλος Μαρινάκης
Η Έλενα Ράπτη
Η Όλγα Κεφαλογιάννη
Από αριστερά προς τα δεξιά οι κ.κ. Κυρανάκης, Τζιτζικώστας, Λιβάνιος, Δένδιας, Γεραπετρίτης, Πιερρακάκης

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης
Ο Γιώργος Φλωρίδης
Ράνια Θρασκιά
Νίκος Χαρδαλιάς
Λίνα Μενδώνη
Γρηγόρης Δημητριάδης


Ειδήσεις σήμερα:

