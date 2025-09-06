89η ΔΕΘ: Οι αφίξεις, τα στιγμιότυπα και τα παρασκήνια - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Όλα όσα κατέγραψαν οι κάμερες και ο φωτογραφικός φακός μέσα και έξω από το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο
Υπουργοί βουλευτές, ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματίες και δεκάδες εκπρόσωποι φορέων έδωσαν το «παρών» στην ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Τον τόνο έδωσαν από νωρίς στελέχη της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας που ανέμεναν τον πρωθυπουργό έξω από το Βελλίδειο και του επεφύλαξαν θερμή υπόδοχή. Μέσα στο Μέγαρο πολλά ήταν τα πηγαδάκια μέχρι να ξεκινήσει η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το Βελλίδειο
