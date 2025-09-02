Επίσκεψη Γεωργιάδη σε Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο και Ορεστιάδα: Όλα τα έργα είναι εντός χρονοδιαγραμμάτων

Παραδίδουμε ένα τελείως καινούργιο νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη, ένα πολύ αναβαθμισμένο νοσοκομείο στο Διδυμότειχο και ένα τελείως καινούργιο Κέντρο Υγείας στην Ορεστιάδα, ανέφερε ο υπουργός Υγείας