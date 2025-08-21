Το Σάββατο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Η κηδεία του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολου Βεσυρόπουλου θα γίνει το Σάββατο (23/8) στηναπό τον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.Η σορός του βουλευτή και πρώην υπουργού θα βρίσκεται από τις 10:00 στην εκκλησία.Στην κηδεία θα παραστεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.