Το Σάββατο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου
Στις 12:00 το «ύστατο χαίρε» - Παρών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Η κηδεία του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολου Βεσυρόπουλου θα γίνει το Σάββατο (23/8) στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας από τον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Η σορός του βουλευτή και πρώην υπουργού θα βρίσκεται από τις 10:00 στην εκκλησία.
Στην κηδεία θα παραστεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
