Το Σάββατο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Η κηδεία του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολου Βεσυρόπουλου θα γίνει το Σάββατο (23/8) στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας από τον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Η σορός του βουλευτή και πρώην υπουργού θα βρίσκεται από τις 10:00 στην εκκλησία.

Στην κηδεία θα παραστεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.


