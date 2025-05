Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Με τη συμμετοχή του Μπέρνι Σάντερς η 2η Διεθνής Διάσκεψη

Στην ενότηταθα μιλήσουν:Ο Michael Sandel, πολιτικός φιλόσοφος και μεγάλος δάσκαλος τις διαλέξεις του οποίου για τη Δικαιοσύνη παρακολουθούν χιλιάδες φοιτητές και πολίτες, Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Harvard University.Ο Marshall Ganz, ηγετική προσωπικότητα του εργατικού κινήματος και των αγώνων για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ, αναπληρωτής Καθηγητής στην Ηγεσία, Οργάνωση και την Κοινωνία των Πολιτών, Harvard Kennedy School of GovernmentΟ Jeffrey Kopstein, ο υπερασπιστής του Κράτους Δικαίου και πολέμιος της αποδυνάμωσης των θεσμών από αυταρχικά καθεστώτα και φιλελεύθερες δημοκρατίες, Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο University of California.Ο Huberto Costa, Πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος, γερουσιαστής και πρώην υπουργός Υγείας της ΒραζιλίαςΗ Χριστίνα Κουλούρη, εξέχουσα ερευνήτρια της ελληνικής ταυτότητας και της ιστορικής μνήμης, Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών.Ο Venko Filipče, νέος πρόεδρος του Κόμματος Σοσιαλδημοκρατών (SDSM), Βόρεια ΜακεδονίαΗ Nazlı Akyüz, πρόεδρος Επιτροπής ΕΕ και Εξωτερικών Σχέσεων, Mέλος Συμβουλίου Μητροπολιτικού Δήμου Κων/ποληςΟ Garo Paylan, ο ατρόμητος αγωνιστής για την αναγνώριση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, πρώην βουλευτής του Τουρκικού Κοινοβουλίου με το People’s Democratic Party (HDP)Ο Leo Gerdén, ο εκπρόσωπος του Harvard Students for Freedom, των φοιτητών που διαμαρτύρονται κατά των αποφάσεων της κυβέρνησης Τραμπ.Στην ενότηταθα μιλήσουν:Η Emily Tavoulareas, επίκουρη καθηγήτρια και ερευνήτρια στη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής McCourt του Πανεπιστημίου Georgetown, για τη σχέση της τεχνολογίας με την πολιτική και τη διακυβέρνηση ως κεντρικό μοχλό για την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων υπηρεσιών.Η Ελισάβετ Λινού, διακεκριμένη Ελληνίδα ακαδημαϊκός και ερευνήτρια, αναπληρώτρια καθηγήτρια δημοσίων πολιτικών και διοίκησης στο πανεπιστήμιο Harvard, με σημαντική συνεισφορά στην ανάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών.Ο Χρήστος Πόριος, μηχανικός λογισμικού, απόφοιτος του πανεπιστημίου Harvard ιδρυτής της Schema Labs, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα την Αθήνα, που αναπτύσσει τεχνολογικά εργαλεία για την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατία.Ο Κωνσταντίνος Κακαβούλης είναι ένας από τους πρωτοπόρους υπερασπιστές των ψηφιακών δικαιωμάτων στην Ελλάδα, συνιδρυτής της HomoDigitalis, της πρώτης μη κυβερνητικής οργάνωσης στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένη στην προστασία των ψηφιακών δικαιωμάτων σε νομικό επίπεδο,Ο Κώστας Γαβρόγλου, ιστορικός της επιστήμης, διανοητής της εκπαίδευσης, ακαδημαϊκός και πολιτικός, συνέβαλε ως υπουργός Παιδείας κατά την περίοδο 2016-2019 στην προώθηση προοδευτικών μεταρρυθμιστικών πολιτικών και προγραμμάτωνΣτο πλαίσιο της 2ης Διεθνούς Διάσκεψης, το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα θα απονείμει το Βραβείο Ειρήνης Πρεσπών 2025 στους τέσσερις συντελεστές του πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ «No Other Land», τον Basel Adra, Παλαιστίνιο κινηματογραφιστή, τον Hamdan Ballal, Παλαιστίνιο φωτογράφο και ακτιβιστή, τον Yuval Abraham, Ισραηλινό δημοσιογράφο και στην Ισραηλινή σκηνοθέτιδα, Rachel Szor. Θα το παραλάβουν ο Hamdan Ballal και Yuval AbrahamΤη συνολική παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχουν η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου και ο ηθοποιός-σκηνοθέτης Αιμίλιος Χειλάκης.Επιμέρους θεματικές ενότητες θα συντονίσουν η Δώρα Κοτσακά, Ερευνήτρια – Δρ. Πολιτικής Κοινωνιολογίας, και ο Χάρης Τζήμητρας, Διευθυντής, Cyprus Center, Peace Research Institute Oslo.