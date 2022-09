ΟΗΕ: Στη δεξίωση του Μπάιντεν ο Μητσοτάκης - Βλέπει τον Βασιλιά Αμπντάλα και τον Γιαΐρ Λαπίντ

Κλείσιμο

Για τη Νέα Υόρκη όπου θα συμμετέχει στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 77ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αναχωρεί αύριο Τρίτη ο πρωθυπουργόςΤο απόγευμα της Τρίτης ο πρωθυπουργός θα έχει κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ,. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, άλλωστε, θα έχει επαφές με αμερικανοεβραϊκές οργανώσεις (AIPAC και AJC).Την Τετάρτη θα έχει συνάντηση με τονενώ θα παρακαθήσει σε γεύμα που οργανώνουν προς τιμήν του ομογενειακές οργανώσεις. Το βράδυ της Τετάρτης θα παρευρεθεί στη δεξίωση που παραθέτει ο Τζο Μπάιντεν προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στην εβδομάδα υψηλού επιπέδου της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.Το πρωί της Πέμπτης θα μεταβεί στο ground zero και στο Μουσείο, συγκεκριμένα το Μουσείο στη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου (9.11 Memorial Museum), για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα.Στη συνέχεια θα τον υποδεχθεί ο, στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. To απόγευμα της Πέμπτης θα συναντηθεί με τον γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Πρόεδρο Προεδρικού Συμβουλίου Λιβύης Μοχάμεντ αλ Μένφι.Την Παρασκευή θα συμμετάσχει σε κλειστό πρωινό με μέλη του Σΰμβουλίου Διεθνών Σχέσεων (Council on Foreign Relations). Το μεσημέρι της Παρασκευής θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.