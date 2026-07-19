Διεθνείς διακρίσεις για τα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Μάνεση στη Ρομποτική
ΠΑΙΔΙ
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Διεθνείς διακρίσεις για τα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Μάνεση στη Ρομποτική

Πρόκριση στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα WRO στο Πουέρτο Ρίκο και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κροατίας

Διεθνείς διακρίσεις για τα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Μάνεση στη Ρομποτική
Σημαντικές διακρίσεις πέτυχαν οι μαθητικές ομάδες Ρομποτικής των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Μάνεση, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή τους στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις της World Robot Olympiad (WRO).

Η πορεία ξεκίνησε από τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM & WRO, που πραγματοποιήθηκε στη HELEXPO στο Μαρούσι, όπου το σχολείο συμμετείχε με δύο ομάδες στην κατηγορία Open Advanced.

Η ομάδα Dis(Art)bility κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και η ομάδα Daedalus το αργυρό, με αποτέλεσμα και οι δύο να προκριθούν στο προολυμπιακό τουρνουά της World Robot Olympiad.

Το τουρνουά διεξήχθη στις 27 Ιουνίου στα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση στην Άνοιξη Αττικής, με τη συμμετοχή των κορυφαίων ομάδων της χώρας που διεκδίκησαν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στις διεθνείς διοργανώσεις της WRO.
Διεθνείς διακρίσεις για τα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Μάνεση στη Ρομποτική

Η ομάδα Dis(Art)bility κατέκτησε την πρώτη θέση, παρουσιάζοντας μια πρόταση που αξιοποιεί την εκπαιδευτική ρομποτική για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με κινητικές δυσκολίες στην τέχνη. Με τη νίκη της εξασφάλισε το μοναδικό εισιτήριο για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Πουέρτο Ρίκο.

Η ομάδα Daedalus, ύστερα από τη δική της επιτυχημένη παρουσία στο ίδιο τουρνουά, προκρίθηκε στην Πανευρωπαϊκή Διοργάνωση της World Robot Olympiad, που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο στην Κροατία.

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Οι δύο επιτυχίες αποτελούν αποτέλεσμα της πολύμηνης προετοιμασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών τους, ενώ αναδεικνύουν τη δυναμική που αναπτύσσεται στον χώρο της εκπαιδευτικής ρομποτικής και των STEM.

Την ελληνική αποστολή θα στελεχώσουν οι μαθητές Φώτης, Δανάη, Εμμέλεια, Παναγιώτα, Μαρίλια και Γιάννης, μαζί με τον προπονητή τους, Κώστα Σουρτζόπουλο, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στις διεθνείς διοργανώσεις της World Robot Olympiad.

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